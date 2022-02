Concurenți Chefi fără limite. Singurul cântăreț care va participa VIDEO

A mai rămas puțin până la debutul emisiunii „Chefi fără limite“, nou show culinar de la Antena 1. Cooking show-ul, un fel de „Chefi la cuțite“, a fost filmat în Grecia și va fi prezentat de o altă divă, nu de faimoasa Gina Pistol. Cine sunt cei 18 concurenți de „Chefi fără limite“ și cum se numește singurul cântăreț care va lua parte la show, afli în continuare.

Înpece numărătoarea inversă până la debutul noii emisiuni culinare de la Antena 1 – „Chefi fără limite“. Cooking show-ul, moderat de Irina Fodor, va putea fi urmărit începând de luni, 21 februarie, de la ora 20:30. Până să-i puteți însă vedea la TV, vi-i prezentăm noi pe cei 18 concurenți ai celor trei echipe conduse de Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

Numitorul comun al celor 18 participanți este, în mod evident, bucătăria, în ciuda faptului că meseriile lor sunt complet diferite. De la cofetar la fotograf, corporatist, instructor de fitness, antreprenor, cântăreț sau dansator și până la un celebru „făuritor de funduțele“ (tocătoare de lem) din Târgu Jiu, cu toții își doresc să câștige marele premiu, dar și să demonstreze cât sunt de pricepuți în arta culinară. Așadar, iată componența celor trei echipe.

Ehipa albastră:

După cum spuneam și mai sus, meseriile concurenților acoperă o paletă largă, singurul artist fiind în echipa lui Dumitrecut, și anume Arkanian, protejatul lui Alex Velea, după cum ați putut observa. La rândul său, chef Sorin Bontea are trei bucătari în echipă, în vreme ce carismaticul chef Cătălin Scărlătescu are o echipă asemănătoare cu una de fotbal.

Echipa verde:

„Am în echipă de toate. Am o gospodină care are gust bun, am cofetari, am un fotograf pe care mizez că are simțul frumosului, am și oameni cu forță fizică pentru diverse misiuni. Ce să zic, cred că am echipa shaorma cu de toate“ – Sorin Bontea.