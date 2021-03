EXCLUSIV Ce a făcut Jador pentru muzică: ‘Sunt toți banii mei, am spălat vase în Germania’

Ovidiu DeSanto, producătorul şi „naşul muzical” lui Jador, e convins că solistul va avea o revenire spectaculoasă, la „Survivor” (Kanal D), după accidentul suferit la picior, în urmă cu două săptămâni. Ovidiu susține că se simte lipsa lui Jador, în actualele episoade ale emisiunii-concurs, dar că se aşteaptă să-l revadă din nou în arenă, gata să se bată ca un leu, pentru trofeu.

Ce a făcut Jador pentru muzică? Mărturiile artistului despre evoluția sa

”Nimeni nu-l ştie mai bine ca mine, pe Jador. Desigur, cu excepţia părinţilor săi! Era un puşti când am avut prima noastră întâlnire. Un puşti, dar foarte bine educat şi care-şi cunoştea lungul nasului. Îmi amintesc de parcă s-ar fi întâmplat ieri. Unchiul său, Iulian, a venit şi a insistat să vorbesc puţin cu el. Ba că eu am ochi, ba că am nas şi că miros de la o poştă un viitor talent.

Ce mai! M-a convins! Eram la o petrecere când l-am văzut prima dată. Mister Jo, că aşa îşi spunea pe-atunci, m-a luat cu domnul Ovidiu. Că , că . Pe scurt avea nevoie de o melodie bună, care să-l lanseze. I-am spus preţul şi nici n-a crâcnit. Nu a fost mult, dar nici puţin. Însă mie mi-a plăcut că nu a încercat să negocieze, chipurile. Mi-a spus doar atât: ”.

„Special pentru el mi-am cumpărat un palmier pentru noul studio”

Aşa se face că, după ce i-a schimbat numele de scenă, din Mister Jo în Jador, după numele celebrului parfum, şi pe care nu l-a primit chiar cu braţele deschise, Ovidiu DeSanto şi-a dat seama că are în faţă nu doar o persoană cu voce, ci şi un bărbat cu caracter: ”Venea şi repeta până îi ieşea lui bine. Puţini fac asta. E un băiat muncitor, de aceea cred că are în continuare prima şansă în tot ceea ce face. Pune mult suflet, iar asta se vede. Şi mai e ceva, ştie că deja lumea îl ştie şi-l place. Iar asta îi face bine şi lui, şi lumii, şi emisiunii!”, mai spune Ovidiu DeSanto.

Ovidiu DeSanto primește mesaje din partea fanilor lui Jador: ”Unul dintre ei, de fapt una, mi-a scris ceva de genul: ”Ascult piese cu Jador/singurică în dormitor””.

Ovidiu DeSanto are o dublă-surpriză pentru Jador, la revenirea lui, din Republica Dominicană: ”O primă surpriză va fi o piesă muzicală, fiindcă, nu-i aşa, Jador va reveni la marea sa pasiune, muzica. Dar mai e ceva. Mi-am cumpărat, special, pentru studioul meu în care înregistrăm, un palmier. Totul ca Jador să-şi amintească de vremurile din Republica Dominicană. Cine ştie, poate facem o melodie care va deveni imnul Survivor!”.