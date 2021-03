Când revine Jador la Survivor România 2021. Prezentatorul a făcut marele anunț azi

Jador s-a accidentat grav la genunchi în ediția din 5 martie a show-ului ”Survivor România 2021”. A fost scos din apă de coechipieri și dus la spital pentru mai multe investigații. Emisiunea a continuat fără el, până acum, când prezentatorul Daniel Pavel a anunțat în episodul de azi că solistul va reveni în junglă de la proba următoare, cea de recompensă.

Jador va reveni în emisiunea Survivor România 2021

Jocul din 5 martie de la Survivor i-a pus capac lui Jador. Traseul, jumătate pe apă, jumătate pe pământ, l-a adus în punctul de face o săritură dintr-un unghi nepotrivit, accidentându-se la genunchi. Solistul a jelit atât de mult încât colegele sale, speriate de strigătele lui, și-au acoperit urechile cu mâinile pentru a nu-l mai auzi.

Din acel moment, a fost dus la spital pentru mai multe investigații, unde se află și în prezent. Daniel Pavel, gazda emisiunii, a dezvăluit că va reveni pe traseu la jocul pentru comunicare.

Părinții lui plâng de durere

„Durerea pe care el a simțit-o, am simțit-o și eu. Pe mine m-a durut inima. Cred că se reface foarte greu lovitura aceea. Nu cred că va renunța concurs. E un bărbat puternic și rezistent. (…) Când a intrat pe traseu și am văzut căzătura, eu mi-am dat seama că nu a îndoit genunchiul… nu am putut să mă uit până la capăt.

Am simțit în inimă durerea aceea, orice părinte ar simți la fel. Am închis ochii să nu văd. Zanni a fost primul care a alergat către Jador, dar și Cosmin a mers spre el. În afară de Musty… Elena se vedea că simțea durerea lui”, a spus tatăl lui Jador într-un interviu pentru ”Teo Show”.

„Cum l-am văzut acum, nu l-am mai văzut niciodată. Cel mai tare mă doare că nu am fost acolo să-l protejez, să am grijă de el. E foarte ambițios și când își propune ceva duce la bun sfârșit. Înainte de durere era că văd eu și plâng. (…) El nu e misogin. Respectă femeile și spunea că își dorește o femeie așa cum sunt eu. Îl iubesc foarte mult și îmi lipsește enorm. Nu a fost niciodată plecat atât de mult de acasă”, a completat mama vedetei.