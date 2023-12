Concerte de Revelion 2024 în București. Unde te poți distra de Anul Nou

Există mai multe concerte de Revelion 2024 în București pentru toți cei care vor să se distreze în aer liber. An de an, pentru unii a devenit deja o tradiție să sărbătorească trecerea în noul an prin muzică și voie bună, iar anul acesta, vremea se anunță ideală pentru un dans în aer liber. Ce concerte sunt în Capitală de Revelion și cum te poți distra în noaptea dintre ani?

Distracție în aer liber de Revelion

În fiecare an, o mulțime de bucureșteni se adună în Piața Constituției și în alte locuri din Capitală pentru a sărbători trecerea dintre ani. Mulți dintre ei au chef de distracție și dans în aer liber, indiferent că ninge sau că e frig.

Citește și: Mesaje de Revelion 2023. Urări, felicitări și SMS-uri de Anul Nou

De asemenea, artiștii vin să îi încânte și să încingă atmosfera, așa că frigul de afară nu reprezintă nicio problemă. Oamenii vin cu șampania la ei ca să ciocnească la miezul nopții, iar pentru unii a devenit deja o tradiție să nu stea în casă de Revelion.

În plus, focul de artificii se vede mult mai bine dacă în jur nu sunt blocuri, iar unii își aduc și copiii să se bucure de atmosfera de sărbătoare.

An de an artiști consacrați precum Delia, Smiley, Holograf și mulți alții urcă pe scenă pentru a bucura inimile a sute de români dornici de să petreacă noaptea dintre ani în aer liber și în pași de dans.

Anul trecut, tradiționala petrecere de Revelion din Piața Constituției s-a mutat în Parcul Titan și a fost organizată de Primăria Sectorului 3.

Voltaj, Delia, Guess Who, Emma și mulți alții au urcat pe scenă și au încântat bucureștenii cu muzica lor. La miezul nopții, ei au avut parte de un show de artificii cu adevărat spectaculos.

Concerte de Revelion 2024 în București

Anul acesta, Revelionul 2024 în aer liber se va ține tot în Parcul Titan. Petrecerea a devenit deja tradițională și începe pe 31 decembrie de la ora 20:00.

Vezi și: Superstiții la masa de Revelion 2021. Ce alimente aduc banii în viața ta

Primăria Sectorului a anunțat petrecerea tradițională din Parcul Titan, iar anul acesta se numește „Revelion 2024. Reverie de iarnă – Deschide ochii! Visează”.

Pe scenă vor urca nume sonore din muzică printre care Irina Rimes, Smiley, Bitză, Holograf, Cobzality, Alexia și Sasha Lopez.

Desigur, nu vor lipsi artificiile la miezul nopții.

O altă opțiune pentru bucureștenii care vor să facă Revelionul în aer liber este la Arene Romane. Acest loc este încălzit, iar intrarea nu este liberă.

Revelionul începe la ora 21:00, iar prețul unui bilet costă între 450 și 650 de lei.

Cei care vor să petreacă în aer liber și gratuit, opțiunea rămâne Parcul Titan. Cei care vor să își asculte artiștii preferați trebuie să scoată din buzunar bani.

De exemplu, pe 31 decembrie 2023, trupa Bosquito va fi prezentă pe scena restaurantului Riviera Park din București. Ca să participi, trebuie să îți fi achiziționat deja bilet.

În mai toate orașele mari din România se organizează petreceri în aer liber de Revelion cu concerte și momente artistice.

Citește și: Zilele în care se poate spăla între Crăciun și Revelion. Ce trebuie să faci pe 1 ianuarie 2022, obligatoriu

La Craiova, nume precum Mira și Raluka vor încinge atmosfera, în timp ce la Sibiu se anunță un concert incendiar cu orchestră folclorică, Surorile Oșoianu și Lupii lui Calancea.