Comuna din România în care se mută oameni din Germania, Italia, Belgia. Ce este atât de special la ea, de fapt

Ciugud este o comună renumită din România, căreia i s-a dus vestea că arată mai bine decât multe dintre orașe. Ea s-a dezvoltat foarte mult și are și un record frumos, acela că a atras cei mai mulți bani europeni.

„Noi am început din fondurile de preaderare, prin anii 2005-2006 au fost primele fonduri SAPARD, care ne-au deschis apetitul pentru fonduri și am văzut că aceste fonduri europene nu au culoare politică. Ne-au făcut să înțelegem că sunt cei mai siguri bani pentru dezvoltarea unei comunități”, a spus primarul din Ciugud, Gheorghe Damian, potrivit Digi24.

De menționat este că la alegerile locale de anul trecut, acesta a câștigat cel de-al șaselea mandat, cu peste 88% din voturi, candidând, la ultimul scrutin ca independent, după ce în 201 a fost exclus din PSD.

„Imediat după aderare, am avut împreună cu comuna vecina cel mai mare proiect de infrastructură, de 7,5 milioane de euro. Imediat după, am depus împreună cu mai multe comune învecinate un proiect pentru asfaltarea drumurilor de câmp din România. Erau 27 de km de drumuri de câmp și nu ne-am gândit nicio clipă că o să-l câștigăm”, a mai afirmat continuă Gheorghe Damian.

Cum ar fi arătat însă comuna Ciugud dacă nu ar fi fost bani europeni? Primarul a spus:

”Când am ajuns primar, aveam venituri de 15.000 de euro și datorii de 3 miliarde de lei. Era ceva imens. Dacă am folosi tot bugetul nostru pentru a face ce am făcut cu bani europeni, am avea nevoie de 100 de ani. Suntem undeva la peste 32 de milioane de euro bani europeni atrași. Dacă facem un calcul câți euro pe cap de locuitor am atras, o să vedem că noi am atras 10 mii de euro pe cap de locuitor.

„Se vorbea în țară că nu se vor mai finanța branșamentele de gaze naturale, că nu mai primim bani pentru autostrăzi, pentru una, pentru alta. Este fals. Se primesc bani pentru toate. Important este să spui la Bruxelles că vrei să faci aceste lucruri. În momentul în care faci aceste lucruri corect, respectând lucrurile, poți să faci aceste proiecte. Nu este o chestiune de competiție, este o chestiune de a utiliza acești bani. Nu cred că ne vom mai întâlni cu aceste sume în următoarele exerciții financiare. Sfatul este haideți să începem, să lăsăm politicile și politica și să facem administrație!”, a transmis de la Bruxelles europarlamentarul Mircea Hava, fost primar al municipiului Alba Iulia.