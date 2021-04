Oltenii au primit interzis într-o piață din Lugoj. Primarul și-a pus un grup de producători în cap și este acuzat de discriminare

Mai mulți olteni nu mai au voie să vândă propriile produse. Aceștia au primit interzis într-o piață din Lugoj. Se pare că vinovat pentru acest lucru este primarul, iar producătorii nu au stat cu mâinile în sân și și-au exprimat nemulțumirile.

Primarul din Lugoj, al doilea ca mărime din Timiș, este acuzat de discriminare de mai mulți producători de legume din județul Olt. Primarul le-a interzis accesul în piața agroalimentară în oraș. Primarul se apără, spunând că producătorii locali au prioritate. Producătorii de legume nemulțumiți sunt din comuna Desa.

Producătorii din Oltenia au decis să-i trimită un memoriu noului primar al orașului, Claudiu Buciu, Oamenii își vând produsele de peste 25 de ani în piața din Lugoj. Cu toate acestea, anul acesta au primit interzis de la primar. De asemenea, nu li se vor ai încheia contractele pentru mesele din piață.

„În luna decembrie 2020, am fost chemaţi de Administraţia pieţei din Lugoj să reînnoim contractele de închiriere pentru mesele din piaţa de legume şi fructe, dar ulterior am fost anunţaţi că domnul primar nu mai doreşte să reînnoim aceste contracte. În 15 martie, am reuşit să obţinem o audienţă la domnul primar, care ne-a spus că nu mai doreşte să vină oltenii în această piaţă”, a spus Dan Enea.