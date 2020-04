Adelina Pestrițu, despre vedetele care se filmează în autoizolare: “Acum descoperă cum se fac cartofii prăjiți”

Restaurantele, barurile, cafenelele, sălile de fitness și de jocuri și saloanele de înfrumusețare și-au suspendat activitatea pe perioada stării de urgență. Dacă afacerile cu mâncare își mai pot continua drumul, livrând la domiciliu, celelalte sunt ”cu mâinile legate”. Drept urmare, de câteva zile încoace, oamenii au fost obligați de circumstanțe să își facă toate îmbunătățirile dorite acasă, singuri. Adelina Pestrițu se consideră unul dintre acești oameni, însă totul pare să fie un du-te-vino, publicul ei considerând că vremurile au împins-o să acționeze astfel, ”oamenii simpli” făcând acest lucru dintotdeauna.

”Scapă cine poate”, ar fi motto-ul persoanelor publice potrivit vremurilor pe care le trăim, căci, cum acestea nu mai pot performa ori nu-și mai pot face apariția la evenimente sau realiza diferite proiecte, tot ce rămâne de făcut este înregistrarea între patru pereți. Astfel, vedetele se filmează de acasă arătând fanilor ce fac cât este ziua de lungă. Iar dacă artiștii le cântă admiratorilor lor, Adelina, una dintre cele mai urmărite vedete pe Instagram, realizează filmulețe în care arată internauților trucuri de înfrumusețare, în paralel cu câteva retețe simple de gătit, demonstrând că este și o gospodină desăvârșită.

Deși intenția a fost bună, publicul brunetei a taxat-o, afirmând că doar în această situație persoanele publice, precum Adelina, se aranjează acasă, își fac manechiura și se spală pe păr singure, altminteri ar fi apelat la oameni de profesie. De altfel, există multe comentarii la ultima postare a Adelinei, una în care le arată fanilor cum își aranjează părul singură, care aduc în prim plan ideea de fățărnicie.

„Fată dragă, te rog să nu mă amesteci într-o categorie care abia acum ”a început” să se ocupe de gătit, spălat, aspirat casa, dat cu mopul etc. Am făcut asta dintotdeauna, de când eram micuță și stăteam cu mama. Mereu am arătat asta publicului și chiar dacă pe parcursul vieții am avut și ajutoare, pentru că timpul nu mi-a permis să le fac pe toate, am contribuit de câte ori am avut ocazia. Da, poate unele acum au descoperit cum se fac cartofii prăjiți, dar sunt departe de a mă încadra în această categorie”, i-a răspuns Adelina admiratorului ei.