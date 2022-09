Colegii lui Alexandru Arşinel, primele reacţii după moartea actorului. Mirela Vaida: „Suntem debusolaţi, am rămas fără repere” EXCLUSIV

Mirela Vaida a venit cu prima reacție după decesul lui Alexandru Arșinel. Celebra prezentatoare TV a rămas fără cuvinte după ce a auzit tragica veste. Moderatoarea susține că toată lumea se aștepta la asta din cauza problemelor de sănătate pe care le avea, dar toată lumea a sperat până în ultima clipă că o să își revină. ,,Am sperat şi acum că a fost doar o pauză, nu îmi vine să cred!”, a susținut artista. Ce spun ceilalți colegi de breaslă despre dispariția marelui artist?

Mirela Vaida a aflat în drum spre casă de decesul lui Alexandru Arșinel. Celebra prezentatoare de televiziune a tras pe dreapta pentru a procesa informația. Blondina este și acum în stare de șoc. Desigur că majoritatea fanilor și apropiaților știau de problemele dure de sănătate avute în ultima perioadă, dar toată lumea a sperat până în ultima clipă ca artistul să își revină.

,,Am aflat cu câteva secunde înainte că maestrul nu mai este. Sunt în stare de şoc, sunt la volan, merg spre casă şi am tras pe dreapta să procesez informaţia, Sigur toată lumea se aştepta la asta, dar noi toţi am sperat până în ultima clipă că îşi va reveni. El şi-a mai revenit, a mai fost operat, a mai avut probleme mari de sănătate, mereu s-a întors.

Am sperat şi acum că a fost doar o pauză, nu îmi vine să cred! Sunt în stare de şoc, rămâne un colos al Teatrului de Revistă, dumnealui m-a angajat acum 15 şi lui îi datorez tot ceea ce eu am realizat pe partea artistică. Distribuţiile în spectacole, marile turnee în străinătate, toate spectacolele mari cu actori mari”, a mărturisit moderatoarea emisiunii ,,Acces Direct”.