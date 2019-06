Codul Rutier 2019, modificat din nou. Cum poți pleca acum de la locul accidentului

Noile modificări ale Codului Rutier arată că, în cazul unui accident, șoferii pot pleca liniștiti, fără mustrări. Ce trebuie să ia la cunoștință conducătorii auto și care sunt situațiile în cauză?

Șoferii care sunt implicați în diverse accidente rutiere pot pleca liniștiți. În cazul în care există daune, șoferii trebuie să scoată automobilele în afara șoselei și să aștepte organele de poliție. Părăsirea locului accidentului este strict interzisă dacă există victime. Noul Cod penal prevede câteva situații în care conducătorii auto pot părăsi lejer locul accidentului. Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit exact care sunt acestea. Șoferul poate pleca, fără să fie pedepsit, dacă evenimentul în cauză a produs doar pagube materiale.

Altă situație este cea în care victima accidentului păsărește locul faptei. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că în cazul în care un conducător auto este singurul implicat într-un accident, fiind unica victimă a acestuia, poate părăsi locul accidentului fără a putea fi pasibil de pedeapsă. Șoferii care nu respectă întocmai situațiile enumerate în noul Cod penal, vor fi pedepsiți, potrivit legislației în vigoare, cu închisoare de la doi la șapte ani. Aceeași pedeapsă este aplicată pentru cei care șterg urmele sau modifică dovezi, în cazul în care accidentul rezultat moartea sau rănirea unui individ.

Dispoziții generale din Codul Rutier 2019

Articolul 1

(1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Dispozitiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cat si a mediului.

(3) Autoritatea competenta in domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Romane.

(4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau locale cu atributii in acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Romane si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.

(5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii in domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice si in domeniul protectiei mediului.

Articolul 2

Indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care are obligatia sa ia masurile legale in cazul in care constata incalcari ale acestora.

Articolul 3

Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.

Articolul 4

Controlul circulatiei vehiculelor apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii.