În conformitate cu o serie de probleme sesizate de Curtea Constituțională a României, Codul de Procedură penală a suferit o serie de modificări pe parcursul zilei de luni.

Comisia specială a lui Florin Iordache de la PSD a adoptat marți, 4 decembrie 2018, o serie stufoasă de modificări aduse Codului de procedură penală. Spre deosebire de episodul cu ”noaptea ca hoții”, acestea au fost aduse în conformitate cu sesizările de neconstituționale a unor amendamente din partea Curții Constituționale a României. Din păcate, în continuare, lucrurile nu sunt foarte clare în forma finală. Limbajul ales este atât de abstract pe alocuri, încât oficialii PNL au atras atenția asupra faptului că s-ar putea să facă noi sesizări către CCR.

Printre modificările ”anulate” de CCR pentru neconstituționalitate se numără înlocurirea formulării ”indicii temeinice” cu ”suspiciune rezonabilă”. În plus, a fost eliminată o particularitate absurdă care obliga desfășurarea audierii victimei sau a martorilor în prezența suspectului. A fost însă introdusă posibilitatea ca nesemnarea hotărârii judecătorești să fie motiv pentru contestație în anulare și rămâne motiv de revizuire a hotărârii, ceea ce îl poate ajuta pe Liviu Dragnea în cazul condamnării din dosarul Referendumul.

Raportul a fost adoptat cu 10 voturi „pentru” – PSD, ALDE, UDMR și 5 „împotrivă” – USR și PNL. Urmează votul din Senat, apoi un nou raport al comisiei și votul final în Camera Deputaților. Florin Iordache este optimist că, până la Crăciun, va fi adoptat atât noul Cod de procedură penală, cât și Codul Penal. În cazul acestuia din urmă, se așteaptă motivarea din partea CCR.

„Acest raport al Comisiei noastre va ajunge în plenul Senatului săptămâna viitoare, iar peste două săptămâni va fi rediscutat în comisie pentru a primi votul final şi în Camera Deputaţilor. În acelaşi timp aşteptăm şi motivarea de la CCR cât mai curând posibil la Codul Penal pentru că noi ne-am propus până plecăm în vacanţa de iarnă să fie adoptat şi Codul Penal în concordanţă şi cu ultima decizie a CCR.

Cred că prin eliminarea tutuor articolelor neconstituţionale, a punerii în acord a tuturor deciziilor Curţii, pentru că, până la urmă şi în Codul Penal şi în Codul de Procedură Penală sunt foarte multe articole asupra cărora de-a lungul timpului Curtea a constatat fie că sunt în integralitate neconstituţionale, fie că sunt neconstituţionale în parte, acestea trebuie puse în conconrdanţă astfle încât să nu mai evem o practică neunitară în instanţă, să nu mai avem oameni într-o instanţă eliberaţi şi în altă instanţă condamnaţi şi până la umră ne dorim o legislaţie mai bună”, a declarat Iordache, la finalul ședinței.

În privința reproșurilor aduse de PNL modului în care s-au desfășurat procesul de adoptare, deputatul Ioan Cupșa este dezamăgit de ritmul foarte alert al dezbaterilor. „Am avut parte de un weekend în care am putut citi decizia CCR, PNL a formulat peste 64 de amendamente, 65-66 de amendamente. Nu am putut însă să vedem amendamentele pe care le-au formulat celelalte părţi implicate decât cu o jumătate de oră înainte. Altfel spus, totul a fost făcut pe repede înainte, totul făcut la modul superficial. În trei ore şi jumătate am reuşit să dezbatem 70 de articole din Codul de procedură penală, este mult prea mult chiar şi pentru o comisie juridică”, a afirmat Cupşa.

În plus, același Cupșa are o problemă major cu faptul că întregul Cod de procedură penală are un ton ce pare să avantajeze suspectul, în locul victimei. „Modificările aduse la Codul de procedură penală, la care lucrăm de peste un an de zile, au în centru, în exclusivitate, pe cel care are probleme cu legea penală, adică infractorul, şi nici pe departe nu urmăresc, niciunul dintre textele pe care le-au propus nu urmăresc să aducă mai binele şi în casa celui care este parte vătămată, care este victima acestor infracţiuni”, a continuat deputatul.