Codrin Ștefănescu, dezvăluiri tulburătoare despre boală și Liviu Dragnea: „Am primit o amânare de la doamna cu coasa! Nu-l voi ierta! Când te înjunghie fratele tău, e dureros!” EXCLUSIV

Codrin Ștefănescu, o figură mai mult decât cunoscută a politicii dâmbovițene, e la un pas să se mândrească că se numără printre cei care au reușit să învingă cancerul. La 55 de ani, fostul număr doi al Partidului Social Democrat, din perioada în care liderul absolut se numea Liviu Dragnea, a trecut în revistă ce a însemnat bătălia cu cancerul.

Nouă luni a durat lupta sa cu cancerul și încă nu se încumetă să anunțe că a reușit să iasă victorios din marea confruntare. Asta deși din tonul vocii reiese clar un tonus optimist, de această dată. El a făcut în ianuarie, anul trecut, un pas în spate din politică, după ce a fost diagnosticat cu cancer, preferând să se trateze luni bune în Elveția.

El spune că de acum face parte din rândul muritorilor care știu cum arată chipul morții.

Nu știu cine a intervenit în favoarea mea, dacă a fost bunul Dumnezeu sau îngerul meu păzitor, dar am simțit că nu am fost singur în toată încercarea asta!”, povestește în felul său personal perioada dificilă pe care a traversat-o în cursul anului trecut.

„Am dormit nopți întregi în același pat cu doamna cu coasa. Cei care au trecut prin încercări similare cu a mea știu despre ce vorbesc. Ceilalți, nu! Și sunt conștient că am obținut doar o amânare. Pare că momentul în care mă voi vedea pentru ultima dată cu doamna cu coasa față către față se amână.

Codrin Ștefănescu își amintește că nu a plecat la drum optimist, fiindcă știa că boală de care suferea, cancerul, e una „extrem de perversă”.

El e de părere că a dus boala pe „picioare”, alegând să dea credit indicațiilor medicale, pe care le-a urmat cel puțin în proporție de 80%.

„Gândiți-vă, când am început tratamentul contra cancerului, am știut că am 2,5 sau maxim 3% șanse să înving boala!”, își autoevaluează șansele de reușită în fața „bolii secolului”.