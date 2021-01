Codin Maticiuc, probleme în vacanță. Ce a descoperit în miezul nopții

Codin Maticiuc a întâmpinat câteva probleme tocmai în perioada în care credea că se va relaxa la maximum. Ce s-a întâmplat în vacanța celebrului artist? Nu s-a așteptat deloc la asta atunci când a plecat de acasă.

Ce probleme a întâmpinat Codin Maticiuc în vacanță?

A plecat cu gândul că va uita măcar pentru o clipă de problemele care îl așteaptă acasă, dar n-a fost să fie. Artistul a simțit pe pielea lui cum e ca socoteala făcute anterior să nu se potrivească cu cea din târg.

Astfel, vacanța exotică din insula Mnemba i-a adus deja probleme, lucru pe care l-a povestit pe îndelete fanilor în ultima postare de pe rețelele de socializare. Vedeta și familia sa au decis să dea gerul pe căldură ,așa că au plecat rapid acolo unde arde soarele mai tare.

Omul de afaceri le-a dezvăluit celor care îl urmăresc o întâmplare aparte, când după ce a avut o întâlnire cu bivolii din Africa s-a trezit cu unul din animale chiar la ușa camerei unde e cazat.

Potrivit declarațiilor actorului de pe pagina sa de Instagram, camera ce-i va fi casă pentru câteva zile este, de fapt, o colibă care se află în mijlocul naturii, în pustietate. Aceasta nu are pereți, ci doar câteva perdele din pânză, dar peisajele și liniștea sunt cele care l-au încântat pe bărbat și l-au făcut să fie impresionat de fiecare detaliu.

„Aici e plaja, acolo e Oceanul, asta e… bănuiesc că nu o să mor”

„Era să zic că asta e camera mea, dar ținând cont că nu are pereți…E o colibă pe plajă, aici este plaja, acolo Oceanul, asta e… bănuiesc că nu o să mor. Am înțeles că pe insula asta vine și Bill Gates deci înseamnă că nu e nici coronavirus nici nimic.”, a spus Codin Maticiuc.

Ulterior, acesta a mai adăugat detalii despre traiul de care are parte. „Bă fraților, eu nu-s făcut să locuiesc în junglă și pe bani mulți. Nu e… am tras niște rogojine aici, sunt pe prismă sau pe terasă sau pe ce sunt. Am tras aceste rogojini, dar nu e că pe sus e deschis. Și la pat am avut o pânză din asta să nu intre gărgăunii. Erai niște muște, niște fluturi de noapte, făceau și urât așa. Nu, nu e bine. Măcar acum mă duc pe plajă din două mișcări. Ziua e frumos fără monștrii ăia”, a mai spus omul de afaceri.