Codin Maticiuc a dezvăluit că mama sa are din nou cancer. Apelul făcut de el, de lângă patul de spital al femeii

Pentru Codin Maticiuc, ziua de 45 de ani nu a fost una obișnuită. În locul petrecerilor fastuoase și al zâmbetelor, actorul și producătorul a ales să stea la căpătâiul mamei sale, internată într-un spital privat din Capitală. Femeia trece prin momente extrem de grele, fiind la a doua operație pe creier, după ce cancerul a recidivat.

„Astăzi este ziua mea. Împlinesc 45 de ani și îmi petrec o bună parte din zi alături de mama în spital. E la a doua operație pe creier. Cancer. Care a și recidivat”, a scris Codin pe rețelele sociale, într-un mesaj care a emoționat mii de oameni.

O zi de naștere petrecută în spital

El a explicat că se simte recunoscător pentru faptul că își permite să o trateze la cei mai buni medici din țară.

„Sunt norocos că mi-am permis s-o operez la doctorul Gobej la Neurohope și că acum e internată la Memorial, unde asistentele sunt mai profesioniste și mai amabile decât la AKH la Viena”, a mărturisit acesta.

Ziua sa de naștere a devenit și un moment de reflecție. De lângă patul de spital al mamei, Codin Maticiuc a făcut un apel către toți cei care se confruntă cu probleme medicale grave și nu știu încotro s-o apuce.

„Astăzi este ziua mea și mă gândesc la toți cei care nu-și permit să își îngrijească părinții sau copiii. Pentru ei am creat și am lansat NaviCare, un serviciu GRATUIT de navigație medicală”, a transmis el.

Proiectul NaviCare

Proiectul său, NaviCare, a fost gândit pentru a oferi sprijin pacienților care se confruntă cu diagnostice grave.

„O avem pe Monica, fost ministru secretar de stat în Ministerul Sănătății, o echipă în jurul ei de navigatori, doctori și avocați, și un AI care triază cazurile. Nu știți ce să faceți? Vă spune echipa NaviCare”, a explicat Maticiuc.

Actorul a cerut sprijinul publicului pentru ca serviciul să rămână gratuit:

„De ziua mea, vă rog să distribuiți acest mesaj ca oamenii să nu mai ceară ajutor doar pe Facebook. Iar cei care nu aveți nevoie de NaviCare astăzi, dați un SMS cu textul AJUTOR la 8835, pentru ca cel mai tare serviciu de navigație medicală din România să poată exista și să rămână gratis.”

Când boala a lovit prima dată familia Maticiuc

Înainte ca mama sa să fie diagnosticată din nou cu cancer, Codin trecuse deja printr-o experiență asemănătoare, atunci când tatăl său, Ion Maticiuc, a primit același diagnostic nemilos.

„Când tata a făcut cancer, n-am știut încotro s-o apuc. Care e cel mai bun medic? Cel mai bun tratament? În România sau în străinătate? La toate astea mi-a răspuns Monica”, a povestit el.

În acele clipe grele, Monica Althamer, care astăzi conduce proiectul NaviCare, i-a fost sprijin constant. Ea a găsit medicii potriviți, a programat consultațiile și a reușit să îl îndrume către tratamentul care i-a salvat tatăl.

„Ne-a ghidat fiecare pas. A găsit și apoi a vorbit cu cei mai mari doctori și profesori. Ne-a făcut programări peste tot”, a spus Codin.

La recomandarea specialiștilor, tatăl său a avut nevoie de protonoterapie, o formă modernă de tratament care nu se face în România. Monica a reușit să obțină o programare urgentă în Elveția, la unul dintre cele mai bune centre din lume.

„Apoi ne-a explicat că nici măcar nu trebuie să plătim. Statul român va plăti pentru noi, că avem acest drept. Ne-a obținut 50.000 de euro pentru tratament și noi am rămas interziși”, a povestit Maticiuc. „Când tata a făcut cancer am strâns o iconiță în mână timp de opt luni de zile până l-am văzut pe picioare din nou”, a adăugat el emoționat.

Din suferință s-a născut o cauză nobilă

Acea experiență i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Recunoscător pentru ajutorul primit, Codin Maticiuc a decis să transforme cei 50.000 de euro decontați de stat într-o sursă de sprijin pentru alți bolnavi.

„Atunci am luat cei 50.000 de euro plătiți de stat și am rugat-o pe Monica să facă ceva cu ei ca să îi ajutăm pe alții. Împreună am creat NaviCare, pe care ea îl conduce astăzi”, a explicat el.

Astăzi, serviciul NaviCare are o echipă formată din medici, avocați și specialiști, dar și un sistem de inteligență artificială care triază cazurile, pentru ca pacienții să primească mai rapid răspunsurile și sprijinul de care au nevoie.

Un detaliu cu totul simbolic a legat cele două experiențe dureroase. Tatăl său a fost internat în salonul 702, același număr al camerei în care, cu ani în urmă, Codin cunoscuse o tânără bolnavă de cancer — cea care l-a inspirat să renoveze o parte din secția de oncologie de la Fundeni.

„Poza este cu tata de atunci, de la externare. Ce salon credeți că a prins? 702. Întâmplare? Nu știu, spuneți voi”, a scris el.

Astfel, din două diagnostice care i-au zdruncinat familia, Codin Maticiuc a ales să nască o misiune de viață: aceea de a-i ajuta pe alții să nu se simtă pierduți în fața unei boli crunte.

„Doamne ajută să fie mama bine cât mai mult timp și sănătate tuturor!”, a încheiat el mesajul.

Sursă foto: Facebook/Codin Maticiuc