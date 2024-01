Codin Maticiuc a spus adevărul despre relația cu soția lui. Ce tensiuni au existat în cuplu: “Fetița se născuse, eu eram plecat” VIDEO EXCLUSIV

În perioada filmărilor pentru Miami Bici 2, Codin Maticiuc se afla pe platourile de filmare din America. Soția lui creștea singură cele două fiice, Ilinca și Smaranda. Din cauză că actorul nu era acasă, mai ales în primele luni de viață ale Ilincăi, în cuplu au existat multe tensiuni.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, Codin Maticiuc ne-a dezvăluit cum au trecut peste momentele grele, dar ne-a spus și cum a reacționat soția lui când a văzut secvența sărutului în filmul Miami Bici 2.

Codin Maticiuc ne-a dezvăluit că au avut de tras multe duble pe platourile de filmare, însă pentru scena sărutului, de la sfârșitul filmului, a fost o singură dublă care a ieșit perfect. Actorul a dezvăluit în exclusivitate pentru Playtech Știri cum a reacționat soția sa, când l-a văzut sărutând altă femeie.

Pentru soția mea, nu-i problemă de un sărut…Înțelege, plus că are 2.000 de alte probleme!”, a declarat Codin Maticiuc, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Scena sărutului de la final. Soarele apunea atunci. Era efectiv o minge de foc pe cer care mai avea un centimetru și dispărea și am zis că acum, în momentul ăsta facem asta! Și a ieșit perfect dintr-o singură dublă. Dacă făceam cu un minut mai târziu, se făcea întuneric și încheiam ziua de filmare.

“Nu țin minte exact care au fost cele mai multe duble… Trag multe duble și la Clanul, am tras multe duble și la Miami Bici. Pot totuși să țin minte care au fost cele mai puține duble, pentru că acolo este stresul mare rău de tot.

Odată cu filmările pentru Miami Bici 2, Codin Maticiuc recunoaște că nu a ai avut foarte mult timp pentru familie. De altfel, acest lucru s-a simțit în relația dintre el și soția lui, afectată de faptul că acesta nu a fost prezent în primele luni de viață ale fiicei lor, Ilinca.

„Erau probleme că am stat cu lunile pe acolo în timp ce se născuse fetița mea, cea de-a doua. Ea era acasă, fetița avea o lună și jumătate, am venit când avea copilul… Astea erau problemele ei reale, nu faptul că am sărutat pe cineva pe cameră.

Noi muncim pentru că ne place foarte mult ce facem. Banii și această notorietate din partea publicului sunt rezultatele pe care noi le măsurăm, dacă am făcut bine sau nu”, a mai spus Codin Maticiuc, în exclusivitate pentru Playtech Știri.