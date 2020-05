Cod rutier 2020. Detaliul pe care mulți șoferi îl ignoră. Sancțiuni usturătoare

În București sunt prea multe mașini. Institutul Național de Statistică arată că, la 1,8 milioane de locuitori, sunt înmatriculate 1,4 milioane de mașini. În ciuda tendinței europene de-a renunța la mașina personală, în București lucrurile stau invers, dar asta nu i-a împiedicat pe legiuitori să modifice Codul Rutier pentru anul în curs.

Marea majoritate a participanților la trafic știu că pentru anul 2020, Codul Rutier a fost modificat, iar amendamentele aduse sunt drastice, amenzile fiind la fel. Codul rutier va suferi noi modificări majore din iulie 2020. Conform Ordonanței de urgență nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, s-au mai produs câteva schimbări de care orice participant la trafic, în calitate de șofer trebuie să țină cont.

Conform noilor modifică, participanții la trafic, precum și celelalte persoane aflate în același automobil care se află în mişcare sunt obligate să poarte centura de siguranţă, indiferent de locul pe care îl ocupă în maşină.

Conform noilor reglementări, dacă cei aflați în mașină, fără centura de siguranță pusă, riscă amenzi usturătoare. Este vorba de clasa I de contravenţii care presupune o penalizare cu două sau trei puncte-amendă pentru șofer. Reamintim că în Codul Rutier din 2019 punctul-amendă are valoarea de 145 de lei. După modificările aduse, în acest moment, amenzile sunt situate între 290 şi 435 de lei. Regulile sunt la fel de stricte și când vine vorba de șoferii care transportă pe bancheta din spate minori fără a avea montate măsurile de siguranță.

”Art. 97

(1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălţimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranţă adaptate greutăţii şi dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în dispozitive de reţinere omologate.

(2) Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârstă de până la 12 ani pe scaunul din faţă, chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice.”