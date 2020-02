Cod Rutier 2020: Amenzi usturătoare pentru șoferi și puncte de penalizare. La ce trebuie să fie foarte atenți

Peste 600 de sancțiuni în trafic oferite de autorități către șoferi pentru un detaliu care poate salva vieți. Amenzile devin din ce în ce mai usturătoare, iar șoferii pare că mai nepăsători. Ce arată articolele din lege și care sunt mustrările pentru cele încălcate?

Polițiștii au sancționat peste 600 de persoane în trafic în câteva zile din cauza lipsei centurii de siguranță și a dispozitivelor de retenție pentru copii. Autoritățile sibiene au controlat 1.745 de mașini și au aplicat 617 sancțiuni contravenționale personale depistate fără centura de siguranță, iar nu mai puțin de 46 de conducătoi auto au fost sancționați din cauza folosirii telefonului mobil.

„Art. 36, Capitolul V (13) Conducatorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii in varsta de pana la 3 ani in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta, cu exceptia celor destinate transportului public de persoane, precum si a taxiurilor daca in acestea din urma ocupa orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata, in conditiile prevazute in regulament. Copiii cu varsta de peste 3 ani, avand o inaltime de pana la 150 cm, pot fi transportati in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta doar daca ocupa, pe timpul transportului, orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata”

Cod Rutier