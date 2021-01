Clotilde Armand, huiduită de părinții elevilor din sectorul 1. Proteste uriașe în fața Primăriei: „Să se ridice și să iasă afară să vorbim”

În ciuda vremurilor grele pe care le trăim, mai mulți locuitori ai sectorului 1 au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva edilului în funcție, Clotilde Armand. Aceștia sunt, de fapt, părinții elevilor care învață la școlile din sector și cărora, de curând, li s-au tăiat bursele. În urmă cu puțin timp, primarul sectorului 1 a anunțat că elevii de aici primesc mai mulți bani decât alte sectoare, motiv pentru care li se va tăia din bani pentru a elimina posibilele discriminări.

La începutul noului an Consiliul Municipal al Elevilor București a atras atenția că în sectoarele 1, 4 şi 6 nu au mai fost plătite bursele școlare, deși semestrul I se apropie de final, motiv de reală supărare pentru familiile acestor elevi neîndreptățiți

În cursul zilei de astăzi, mai mulți părinți au uitat de regulile de distanțare și s-au prezentat în fața Primăriei Sectorului 1 pentru a-și uni forțele împotriva lui Clotilde Armand și pentru a-și cere drepturile.

Ca urmare a gestului lor, edilul sectorului a apelat la echipajele Jandarmeriei pentru a se asigura că se păstrează distanța socială recomandată de autorități.

Nemulțumiți de modul în care sunt tratați și ignorați, unii părinți au spus public ce au pe suflet, specificând că doresc ca actualul primar al sectorului 1 să le redea copiilor ceea ce le-a fost luat.

Noi am venit să protestăm și să primim și amendă, că avem și de unde s-o plătim. O să ne intre bursele în cont, să avem bani de plătit amenzi”, a transmis unul dintre părinții veniți la protest, potrivit antena3.ro .

Părinții adunați astăzi la Primărie au povestit că nu mai știu cum să ia legătura cu Clotilde Armand, deoarece aceasta refuză orice fel de interacțiune cu cetățenii. În plus, edilul este acuzat că interacțiunea cu cetățenii din sectorul 1 o are pe Facebook, ceea ce nu s-a mai întâmplat în cazul altor primari.

Aceștia îi reproșează în continuare că se simt folosiți, Clotilde Armand beneficiind doar de implicarea oamenilor la vot, iar ulterior întorcându-le spatele.

“Am încercat, avem patru petiții depuse și nici măcar un răspuns. Dar am primit un răspuns pe Facebook. Atunci când ne-am mobilizat ca să ne strângem aici am primit un răspuns oficial de la Doamna Primar pe Facebook.

Nu știu cum se transmit mai nou aceste informații pe Facebook, că Doamna Firea nu ne-a transmis niciodată, și nici Domnul Tudorache, pe Facebook, nimic. Dar Doamna Clotilde se pare că este foarte activă pe rețelele sociale.

Vom continuă să ținem aceste proteste până când Doamna Primar se plictisește, că acum nu e chiar foarte plictisită de noi.

Noi am ieșit în timp de pandemie să o votăm, am ieșit la vot. Când trebuia să păstrăm distanțarea socială ca și acum. Totuși am ieșit la vot cu mască. Acum se pare că nu mai are nevoie de noi, trebuie să stăm acasă”, au spus oamenii prezenți la protest, potrivit antena3.