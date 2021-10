Probleme financiare majore în familia Gabriela Cristea-Tavi Clonda. Ce se întâmplă (exclusiv)

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din showbizul românesc. Prezentatoarea TV și celebrul artist trec prin momente delicate. Ce probleme financiare ar avea cei doi.

Familia Gabrielei Cristea trece printr-un hop financiar, de când soțul vedetei Tavi Clonda nu mai are atât de multe spectacole din cauza pandemiei de coronavirus. Se pare că singura sursă de venit din casă este cea asigurată de vedeta de la Antena Stars.

Cântărețul Tavi Clonda a declarat în exclusivitate pentru impact.ro faptul că mai bine de 95% din evenimentele pe care trebuia să le onoreze au fost anulate în această perioadă nefastă.

Pe de altă parte, fostul concurent de la Te Cunosc de Undeva rămâne optimist și speră ca lucrurile să revină la normal cât de repede posibil, mai ales având în vedere faptul că nu duce lipsă de oferte.

„Spectacolele s-au anulat în proporție de 95 la sută. E bine dacă mai sunt câteva. Cu emisiune, au rămas doar mamicile cu liplici, eu am fost scos. Acum se caută și tătici, dar mai greu cu ei”, a declarat Tavi Clonda pentru impact.ro .

Recent, Gabriela Cristea și-a anunțat prietenii virtuali că reality-show-ul prezentat de ea la Antena Stars, emisiune în care erau implicați atât ea cât și soțul ei, a ajuns la final.

„Dragilor, am primit multe întrebări legate de emisiunea Fetele lui Tavi by Gabriela Cristea. Noi am încheiat filmările pentru Antena Stars, dar filmăm în continuare pentru vlog-ul nostru de pe Youtube victorienii.

Chiar azi a urcat Tavi un vlog nou. Vă invit să ne dați subscribe și să activați clopoțelul pentru notificări. În curând un vlog nou cu o altă rețetă”, scria Gabrielei Cristea pe contul ei de Instagram.