Clipe de coșmar pentru o pacientă din Cluj. ”Urla și zicea că medicii o otrăvesc!” Ce se întâmpla în salon

O pacientă ce a petrecut mai multe zile într-un spital COVID, a relatat experiența ei îngrozitoare. Aceasta era mereu deranjată de o pacientă ce nu dorea să fie tratată cu oxigen. Femeie auzise că tratamentul îi poate fi fatal, așa că refuza de fiecare dată când veneau medicii.

Pacienta ce a trăit traumatizanta experiență este scriitoarea Miruna Butnaru Troncotă. Una dintre cele mai neplăcute momente a fost atunci când colega sa de salon țipa în timp ce refuza să primească oxigen. Deși asta s-a întâmplat în urmă cu jumătate de an, scriitoarea a decis să vorbească abia acum despre experiența sa în spital. Asta în contextul în care mai mulți medici îi îndrumă greșit pe oameni și le spun că tratamentul împotriva virusului pentru pacienți îi duce la moarte.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Miruna a relatat ce s-a întâmplat în spital cât a fost internată. Colega de salon refuza tratamentul cu oxigen, chiar dacă practic se sufoca.

„Acum 5 luni – In ultima mea zi de internare in spital de Covid am vazut chiar langa mine o pacienta de 60+ adusa de urgenta cu ambulanta care refuza isteric tubul de oxigen si isi smulgea in continuu branula, improscand totul cu sange in jur. Medicii pneumologi incercau sa ii vorbeasca calm, sa o linisteasca si sa ii explice ca la 90 saturatie de oxigen in plamani nu poate supravietui fara tubul de oxigen. Era diabetica si supraponderala. Ea urla si spunea ca se sufoca din cauza lor, si ca va fi otravita de ei, ca aparatul arata cifre masluite si ca oricum ea nici nu are covid. Abia mai respira, horcaind”; a povestit scriitoare.