Cum a salvat-o Flavia Groșan pe actrița Carmen Tănase: ‘În 3 zile am fost în picioare’

Mărturisiri incredibile la Sinteza Zilei. Carmen Tănase i-a dezvăluit lui Mihai Gâdea cel mai mare secret al său. Reputata actriță a spus că medicul Flavia Groșan a salavat-o. Cum a vindecat-o doctorul din Oradea pe Carmen Tănase în numai trei zile.

Medicul Flavia Groșan a câștigat foarte multă notorietate în, ultimele săptămâni, de când și-a dezvăluit schema minune după care a tratat și vindecat mii de pacienți care fuseseră diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus. Unul dintre cei mai celebri pacienți ai doctorului din Oradea este chiar faimoasa actriță Carmen Tănase.

Faimoasa actriță a declarat că s-a pus pe picioare după numai trei zile de când a început tratamentul prescris de Flavia Groșan. Cele două femei nu s-au întâlnit, niciodată, în persoană. Carmen Tănase a contactat-o prin intermediul rețelelor sociale pe medicul Flavia Groșan, care i-a transmis tratamentul, apoi, telefonic.

Important este că am câștigat un prieten, un om deosebit un medic excepțional care pe lângă știință are empatie bunătate, este solară și este normală și văd că asta deranjează foarte tare”, a declarat actrița Carnem Tănase la Antena 3.

În 10 minute mi-a dat numărul de telefon pe messenger, unde trăim cu toții această viață paralelă, şi am vorbit cu dânsa la telefon. Mi-a dat un tratament, după ce am explicat despre ce este vorba și în trei zile eram pe picioare.

Nu o cunosc personal pe doamna doctor dar doamna doctor ma ajutat întru moment în care eram puțin derutată. A răspuns extraordinar apelului meu pe Facebook, pentru că nu aveam numărul de telefon. O urmăream, îmi plăcea modul de a gândi modul de a scrie, pozitivismul și atunci când am avut nevoie am spus dânsa este medicul la care voi apela.

„Eu nu mă mir de absolut nimic pentru că, de un an de zile trăim între o distopie perfecte, după toate regulile unei distopii. Eram convinsă că lucrurile nu se vor opri acolo. Adică nu avea cum în momentele astea pe care le trăim noi să se termine totul cu aplauze și cu lacrimi de bucurie în fața Colegilor Medicilor știam ce va urma. De altminteri în clipa în care articolul acela a apărut despre doamna doctor eu am simțit un ghem în stomac pentru că știam ce va urma.

Doctorița Flavia Groșan a spus, amănunțit, care este celebra ei schemă de tratament, în care combină mai multe medicamente, iar rezultatele sunt mai mult decât satisfăcătoare. Medicul susține că, astfel, a vindecat mii de pacienți care sufereau de coronavirus, iar principale vedete ale tratamentului sunt claritromicina și ventolinul:

„Nimic fără Dumnezeu. Iar eu consider că schema mea de tratament este minunată. Ea trebuie explicată fiecărui pacient în parte. Este incredibilă. Am avut grijă de ea să nu fie distrusă, să nu fie batjocorită. Mi-a fost frică să nu mi-o distrugă, de asta am explicat fiecăruia în parte, iar la sfârșitul consultului am zis da, gata, să o facem!

Schema atacă virusul, îl blochează la negativare. Tratamentul este etiologic, cu claritromicină. Am grijă la simptome, cum ar fi febra. Întăresc claritromicina cu alte medicamente cu rol antiinflamator, iar regina este ventolinul. Nu poate fi aplicată de oricine şi trebuie foarte multă răbdare, încredere și să îți fie drag de ea. Doar vârsta face diferența la pacienţi.”, i-a declarat medicul Flavia Groșan lui Mihai Gâdea, exclusiv pentru Antena 3.