Clipe de coșmar pentru Maria Dragomiroiu și Sanda Ladoși din cauza Wizz Air: ‘Bătaie de joc’

Două din cele mai apreciate artiste, Maria Dragomiroiu și Sanda Ladoși, ar fi trebuit să revină în țară după un concert susținut în Germania, la Nürnberg, dar lucrurile aveau să se schimbe în momentul în care au ajuns pe aeroportul din oraș. Din păcate au fost clipe de coșmar pentru Maria Dragomiroiu și Sanda Ladoși din cauza Wizz Air.

Așa cum se întâmplă de câțiva ani, mulți artiști români sunt invitați să susțină concerte pentru comunitățile de români aflate în afara țării. Așa se face că în urmă cu patru zile, Maria Dragomiroiu și Sanda Ladoși au fost invitate la un concert la Nürnberg, în Germania. Dacă prestația artistică a celor două îndrăgite soliste a fost una de succes, se pare că întoarcerea în România nu a fost chiar așa.

Programate să se întoarcă în țară cu un zbor al companiei low-cost Wizz Air, odată ajunse pe aeroport au constatat că zborul avea să fie anulat, totul transfromându-se în clipe de coșmar pentru Maria Dragomiroiu și Sanda, alături de cei 148 de pasageri ai companiei.

Motivația anulării zborului, spun reprezentații companiei, este că aeronava care trebuia să zboare de la Nürnberg la București s-ar fi defectat, iar evenimentul i-a luat pe nepregătite, neavând o altă aeronavă cu care să o înlocuiască pe cea defectă, iar asta a dus la cel puțin alte două zile pierdute în orașul german. De altfel, Maria Dragomiroiu a relatat despre cele întâmplate, într-o interenție televizată la România TV:

”A doua zi, iar au venit la aeroport, au făcut din nou toate formalitățile și s-au urcat iar în avion. Dar surpriză, din nou nu au plecat! „Nu știm dacă plecăm azi sau nu dacă mergem iar la hotel. Ne plimbă ca pe oi.

De ieri (n.r. 3 iunie), de la ora 4 dimineața, trebuia să plecăm. Am urcat în avion, dar a apărut o eroare la computer. Am stat o oră în avion. Era cald, copii mici care plângeau. Au zis să ne ducem la un hotel și să venim la 5 dimineața. Ne-am trezit cu noaptea-n cap, am urcat iar în avion și când au pornit motoarele a apărut, din nou, acea eroare. Suntem tot aici la aeroport și nimeni nu ne spune nimic. Ce să spun, este foarte obositor, nu e deloc ok să ne facă așa ceva.

Este umilitor pentru că nimeni nu spune nimic! S-a mai întâmplat și alaltăieri, nu s-a putut zbura. E o aiureal totală, o degringoladă! Nu știe nimeni dacă plecăm sau nu, suntem 148 de persoane, mulți cu copii mici. Nimeni de la WizzAir nu vine să ne spună, așteptăm”, a declarat Maria Dragomiroiu, la Romania TV.