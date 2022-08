Filmuleţul cu care Maria Dragomiroiu a creat isterie pe Tik Tok. Clar nu te aşteptai să o vezi aşa

Maria Dragomiroriu, una dintre cele mai iubite și celebre interprete de muzică populară din România, a devenit recent virală pe rețelele de socializare datorită unui clip postat pe TikTok. Ce a făcut vedeta?

La 67 de ani, cântăreața de muzică populară a realizat recent un video pe această platformă, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Interpreta de muzică populară a fost filmată în timp ce își tundea părul. Maria Dragomiroiu se afla pe balconul unui hotel de la mare în timpul filmării.

Clipul video l-a postat pe TikTok, acolo unde are foarte mulți urmăritori, devenind viral într-un timp scurt. Artista le-a spus celor care o urmăresc că tunde doar 10 centimetri, fiind ajutată de o prietenă. De asemenea, artista a dezvăluit și care este secretul ei pentru un păr lung și sănătos.

Interpreta de muzică populară are doar cuvinte de laudă atunci când vine vorba despre Bebe Mihu, actualul ei soț. Cei doi sunt un cuplu de mai bine de 37 de ani și se bucură de viață în fiecare zi.

Maria Dragomiroiu este, de regula, o prezență discretă la evenimentele mondene și nu vorbește foarte des despre viața ei personală. Cu toate acestea, vedeta a vorbit recent despre partenerul ei de viață, spunând că este foarte fericită și împlinită.

La rândul lui, soțul artistei a oferit câteva detalii despre viața de familie, dezvăluind cum este viața celor doi îndrăgostiți dincolo de lumina reflectoarelor.

,,Maria este norocul vieții mele. Nu am crezut că o să întâlnesc așa femeie, familistă… Nu am crezut că am norocul acesta să întâlnesc un asemenea om. Ne-am completat reciproc, toată viața. (…) Soția trebuie să aibă și personalitate, nu trebuie să vezi într-o femeie o sclavă, care să calce, să stea la cratiță și să gătească, aceste treburi din casă trebuie împărțite la doi. Trebuie să ai respect față de persoana pe care o iubești, și cu care te-ai hotărât să-ți împarți viața. Nu trebuie să dispară dragostea, la noi e la fel ca în prima zi. Avem 37 de ani de căsnicie și tot ne iubim.”, a declarat Bebe Mihu.