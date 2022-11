Ce a descoperit Sanda Ladosi după moartea lui Bogdan Stanoevici: „Există un plan divin” VIDEO EXCLUSIV

Sanda Ladoși i-a fost alături regretatului Bogdan Stanoevici pe toată perioada spitalizării și a suferit enorm când artistul a pierdut lupta cu moartea. Nu au fost doar colegi, ci și prieteni foarte buni. După decesul actorului, survenit pe 12 ianuarie 2021, Sanda și-a schimbat părerea despre viață și crede că nimic nu este întâmplător, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri. Altfel, artista nu ne-a ascuns faptul că și-ar fi dorit să rămână în Africa de Sud, unde a simțit că ar fi trăit într-o altă viață. Ce a descoperit Sanda Ladosi după moartea lui Bogdan Stanoevici.

Playtech Știri: Ne vedem din nou la o lansare de carte a Marinei Almășan. Ultima oară a fost un interviu la pătrat, tu avându-l alături și pe Bogdan Stanoevci…

Sanda Ladoși: Da…Din păcate, nici nu ne dăm seama cum trece timpul și interesant e că dorul de ei nu se atenuează. Indiferent cât ar trece, e un gol imens. Pierderea lui Bogdan (Stanoevici – n.r.) a fost una foarte mare și sunt sigură că sunt în asentimentul multora.

Ai reușit, și cu ajutorul prietenilor, să-i țineți toate parastasele…

Absolut toate, și așa va fi și de aici înainte. Așa mi se pare normal. El este român, născut, crescut, educat în România. A fost extrem de credincios și până la urmă este un lucru de bun simț. E singurul lucru practic pe care-l mai putem face pentru el. Să ne aducem totuși aminte de lucrurile frumoase create împreună, de momentele frumoase petrecute împreună, de tot ce l-ar putea readuce în atenția și-n lumina reflectoarelor pe cel care a fost și a rămas în inimile noastre Bogdan Stanoevici.

Spuneai, cândva, că și-ar fi presimțit, parcă, moartea…

Sunt multe de spus pe tema asta, nu știu dacă multă lume ar înțelege și prefer să mă abțin. Sunt anumite elemente care după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu el am avut foarte multe explicații. Nu a fost ceea ce mi-am dorit, dar, din păcate, în fața Universului, în fața Creatorului, în fața a ceea ce înseamnă viața, pentru fiecare dintre noi, niciodată nu știm ce se întâmplă. Și, cu siguranță, nimeni nu a reușit să-și salveze persoanele pe care le-a pierdut. Oricine și-ar dori să aibă o asemenea putere și ești neputincios în fața unor astfel de evenimente.

Crezi că ceea ce ți-e scris se întâmplă?

Nu sunt fatalistă, dar cu siguranță există un plan divin, Universul acesta e pură matematică, nimic nu e întâmplător. E firesc că și noi avem liberul nostru arbitru. Dar cred totuși că punctele esențiale ale vieții noastre sunt oarecum acolo, prescrise.

„India m-ar interesa foarte tare”

În legătură cu subiectul lansării acestei cărți… Ai fost în Danemarca?

Nu, nu am fost în Danemarca. E o limbă pe care nu o înțeleg absolut deloc, deși se spune că e ușoară, paradoxal. Deși din punct de vedere muzical mie mi se pare dificilă. Dar e o țară interesantă, așa am urmărit-o în partea de documentare, de literatură. Fiecare loc de altfel e interesant de explorat.

În ce țară ți-ai dori să ajungi?

Eu cred că nu-mi cunosc suficient de bine țara, ca să-mi doresc să mă mai duc prin alte locuri. Am văzut foarte multe, probabil că mai am multe de explorat, dar în momentul acesta, sincer, cred că India m-ar interesa foarte tare. În America de Sud mă simt oarecum atrasă de zona respectivă. Dar cred că mai întâi de toate trebuie să ne cunoașem țara înaine de a călători în lumea largă.

Și-ar fi dorit să rămână în Africa

Care a fost cea mai frumoasă țară vizitată?

Africa de Sud. De departe, cea mai frumoasă experiență. Cred că a fost singurul loc în care mi-aș fi dorit să rămân. Nu știu de ce, nu aș putea să-mi explic acum, dar am avut sentimentul acela ca și când am mai trăit o dată acolo. Nu am o explicație logică, dar probabil faptul că m-am simțit atât de bine. Energia locului a fost atât de specială. Mi-a plăcut mult, mult de tot.

Te-ai putea gândi, la un moment dat, să vă mutați acolo?

Nu, eu sunt româncă și rămân româncă până la capăt.

