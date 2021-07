Clipe de coșmar pentru Jador! În ce stare se află artistul, după accidentul rutier prin care a trecut: “Am văzut moartea cu ochii”

Clipe îngrozitoare pentru manelistul Jador. Celebrul artist a fost implicat într-un accident rutier, în urma căruia și-a distrus bolidul de lux. Ce a pățit fostul Faimos de la Survivor România.

Jador și-a văzut moartea cu ochii. Celebrul cântăreț de manele a trecut prin cea mai mare sperietură a vieții sale, în urmă cu puțin timp. Fostul Faimos de la Survivor România a făcut accident cu mașina, iar în urma impactului automobilul său luxos a fost făcut praf.

Din fericire, Jador este nevătămat, dar manelistul a mărturisit că a trecut prin cele mai grele clipe ale existenței sale. Solistul nu a apucat să se bucure de bijuteria pe patru roți pe care tocmai a achiziționat-o, deoarece și-a și distrus mașina.

Jador este ferm convins că nu el este de vină, ci persoanele care-și lasă animalele libere pe stradă. Fostul concurent de la Survivor mergea liniștit pe stradă când, deodată, un cal a intrat direct în partea din fața a mașinii. Pagubele au fost dezastruoase.

„Sunt supărat rău. Bine că nu am pățit nimic. Am văzut moarte cu ochii! Puteam să jung la spital sau mai rău, să mor! Mașina mea de mai puțin de o lună de zile s-a dus. Este distrusă! Mi-a ieșit un cal în față. Bine că nu am avut viteză că putea fi fatal. Asta este lecție, nu ai cum să lași calul să meargă liber pe stradă.”, a spus Jador, în cadrul unui vlog de pe canalul său de Youtube.