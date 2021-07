Jador, decizie radicală în muzică. I-a șocat pe toți fanii: ‘Nu mai înțeleg nimic’

Face el ce face și tot ajunge în centrul atenției. Jador și-a șocat toți fanii cu ultima veste. Nimeni nu se aștepta la un asemenea anunț incredibil. Prietenii săi virtuali au fost extrem de dezamăgiți când au aflat vestea. Ce s-a întâmplat imediat după ce Jador s-a întors de la Survivor România.

De când s-a întors de la Survivor România, fanii așteaptă ca Jador să-i surprindă cu o nouă piesă. Fostul Faimos din Republica Dominicană le-a dat o veste neplăcută admiratorilor săi. Se pare că acesta nu va lansa o nouă melodie prea curând, deoarece nu a găsit nimic care să aibă potențial, iar cântecele pe care le-a auzit nu l-au convins suficient de mult încât să le lanseze pe piață.

De o lună de zile umblu din studio în studio, la toate studiourile de manele, de muzică pop, de ce vreți voi, și nu am găsit o piesă mișto pe care aș vrea s-o scot în vara asta, așa că n-o să mai scot piesă până nu găsesc una tare, care să-mi placă”, le-a explicat Jador urmăritorilor săi de pe Instagram.

Se pare că industria muzicală actuală i-a dat bătăi de cap zdravene lui Jador, iar acum celebrul manelist se află într-un impas de zile mari:

Am găsit niște piese bune, una am cântat-o eu, după voia s-o cânte el … Nu mai înțeleg nimic din industria asta muzicală. Nu mai înțeleg nimic, așa că n-o să mai scot nicio piesă vara asta pentru că n-am găsit o piesă care să-mi placă”, a mai spus artistul.