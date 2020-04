Clipe de coșmar pentru Anca Pandrea! Ce se întâmplă cu ea în plină pandemie

Anca Pandrea a trecut prin destule momente extrem de dificile. După ce nu cu mult timp în urmă depășea o problemă de sănătate, acum o altă teamă își face loc în viața ei. Cum se simte actrița și cine o ajută în aceste vremuri?

Fanii regretatului actor Iurie Darie au văzut-o pe soția lui extrem de schimbată după decesul său. Anca i-a fost alături preț de 20 de ani, iar la peste 8 ani de la moartea soțului cei care-l apreciau pe artist o regăsesc la fel de tristă. Anca a întâmpinat noi probleme de sănătate în urmă cu puțin timp. Aceasta nu a mai putut respira, nu a putut să mănânce și ajuns piele și os. Medicii au diagnosticat-o atunci cu insuficiență respiratorie și pneumonie.

În luna martie, Anca a chemat ambulanța acasă. Nu a mers la spital de frica de a nu se infecta cu coronavirus. În prezent, Anca Pandrea se simte mai bine, dar organismul său este încă foarte slăbit. Ținând cont că are o afecțiune gravă la plămâni, se teme foarte tare de COVID-19, pentru că acest lucru i-ar fi fatal. Actrița în vârstă de 73 de ani stă izolată la domiciliu, iar de cel mai mare ajutor zilele acestea îi sunt prietenii care îi fac toate cumpărăturile.

„N-am mai vrut să-mi sperii prietenii şi, pentru că am simţit că e ceva în neregulă, m-am dus la spital, unde mi-au zis că ar fi bine să mă internez. Am fost internată la cardiologie, unde mi-au spus că am inima îmbătrânită, că am probleme la o aortă şi că o valvă scapă sânge. Mi-au dat o mulţime de medicamente şi mi-au recomandat să nu mănânc sărat, să nu car greutăţi, să nu stau la soare şi să nu obosesc”

Anca Pandrea (Sursa: click.ro)