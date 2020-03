Anca Pandrea, în stare gravă. A chemat salvarea pentru că nu a mai putut respira

Problemele Ancăi Pandrea de sănătate au revenit! Aceasta a fost nevoită să cheme ambulanța, din cauza faptului că nu mai putea respira. Ce se întâmplă cu aceasta și ce diagnostic i-au pus medicii?

Anca Pandrea a fost nevoită să apeleze la Salvare din cauza unei răceli foarte puternice. Iubita regretatului Iurie Darie nu a mai putut respira, așa că a chemat de urgență un echipaj. Actrița suferă deja de ani buni de insuficiență respiratorie cronică, iar acum a fost diagnosticată cu prenumonie. Din fericire, aceasta se simte mai bine, a fost externată, iar acum urmează tratamentul la domiciliu.

Anca a fost diagnosticată cu prenumonie în toamna lui 2014, iar în 2015 a aflat că are „găurele” în plămânul stâng. Medicii i-au recomandat să renunțe la fumat și să urmeze o dietă. Problemele s-au agravat după ce actrița nu s-a supus regulilor medicilor. „M-am simțit din ce în ce mai rău, n-am mai reușit să mă dau jos din pat și n-am mai putut mânca. Am supraviețuit doar cu ceai. Mă simt foarte slăbită. Cred că totul mi se trage de la plămâni”, a spus atunci artista.

„M-am simțit foarte rău, nu puteam să respir și nici să mănânc. Am făcut pneumonie și am chemat Salvarea sâmbătă și duminică (14 și 15 martie 2020 – n.r.). Nu am vrut să merg la spital să mă internez. Cei de la Ambulanță mi-au făcut perfuzii și mi-au dat tratament după ce mi-au făcut toate analizele. Acum mă simt mai bine, sunt acasă, iau medicamente, dar încă tușesc. Stau cu spirtul lângă mine. Am prieteni care mai vin pe la mine și mă ajută dacă am nevoie de cumpărături. În plus, sunt fericită că pictorul Elian Băcilă și Nika, iubita lui, au devenit părinții lui Moise, un băiețel care a primit nota 10 la naștere. Micuțul are 51 cm și 3,47 kg”

Anca Pandrea (Sursa: click.ro)