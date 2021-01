Rică Răducanu, internat în salonul care a ars la Matei Balș. A spus tot adevărul despre ce fac medicii acolo

Rică Răducanu a fost internat în salonul care a ars la Matei Balș. Acesta a spus tot adevărul despre ce fac medicii acolo. Ce se întâmplă cu adevărat în acest spital, citiți în articolul de mai jos.

Rică Răducanu a fost internat chiar în salonul în care a izbucnit incendiul devastator. Dezvăluirile fostului portar

Rică Răducanu, care a fost internat în salonul care a ars la Matei Balș, a spus tot adevărul despre ce fac medicii acolo, scrie spynews.ro.

Pe data de 29 ianuarie 2021, cinci pacienți și-au pierdut viața într-un incendiu devastator, la spitalul ”Matei Balș”. Rică Răducanu se poate numi un om norocos, întrucât a fost externat cu puțin înainte de izbucnirea incendiului necruțător.

Rică Răducanu a trăit un adevărat coșmar

Fostul portar al Rapidului a oferit declarații incredibile după aflarea veștii incendiului, dezvăluind care este starea de sănătate a nevestei sale, încă internată la Matei Balș, dar și cu ce probleme se confruntă fostul sportiv după ce s-a vindecat de coronavirus.

Rică Răducanu și soția lui au trecut prin clipe clipe de coșmar, fiind și ei diagnosticați cu teribilul virus. Din fericire, fostul fotbalist a fost externat, însă soția lui a rămas în continuare internată la ”Matei Balș”, având o formă mai grea a bolii.

Rică Răducanu mulțumește lui Dumnezeu că soția lui nu a fost afectată de incendiu

Astfel, Rică Răducanu se poate spune că a scăpat ca prin urechile acului, având în vedere faptul că a fost externat din salonul unde s-a iscat incendiul care a răpit 5 vieți, înainte cu puțin timp. În plus, Rică Răducanu a spus că este șocat de cele auzite și că se bucură că soția lui a fost protejată de Dumnezeu de flăcările ucigașe.

”Nevasta mea e încă la Matei Balș. A avut noroc. Eu am stat la pavilionul 5 care a luat loc. Când eram acolo am vrut să o aduc cu mine în salon, așa mi-au zis doctorii, dar ea n-a vrut. Dacă eu plecam și ea rămânea acolo, cine știe… Chiar acolo am stat 2 săptămâni”, a precizat Rică Răducanu.

Cu ce probleme se confruntă acum Rică Răducanu

Din nefericire, Rică Răducanu a spus că acum se confruntă cu alte probleme de sănătate. Fostul jucător a spus că i s-a infectat nasul și i s-a umflat foarte rău, astfel că abia mai poate respira.

”Sunt supărat rău, sunt singur. Nevasta mea e tot acolo. Bine că a scăpat de focul ăla. Acum am alte belele, mi-am infectat nasul, mi s-a umflat, abia stau și mă doare de mor, vreau să văd unde mă duc, dar e și sâmbătă… Nu știu ce am făcut”, a spus Rică Răducanu.