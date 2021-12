Clipe cumplite pentru Mioara Roman. Ce i-au descoperit medicii la analize: „Sărbători fără ea”

Mioara Roman se confruntă cu mari probleme de sănătate. Oana Roman se asigură că mama ei are parte de tot ce este mai bun, așa că a făcut tot posibilul ca aceasta să fie îngrijită și să se afle sub observația medicilor. De această dată, vedeta a făcut dezvăluiri triste despre fosta soție a lui Petre Roman.

Problemele de sănătate îi dau mari bătăi de cap Mioarei Roman. Oana Roman credea că aceasta o duce din ce în ce mai bine, însă situația a luat o turnură dureroasă. Vedeta își face griji pentru starea mamei sale. Aceasta a fost supusă la un tomograf care nu a ieșit chiar așa de bine.

Mioara Roman a ajuns din nou la spital după ce i s-au umflat picioarele. Fosta soție a lui Petre Roman suferă de Parkinson, iar starea ei de sănătate din ultima vreme nu a fost una bună. Aceasta o să fie supusă la mai multe investigații medicale amănunțite.

Oana Roman este disperată. Ea o să petreacă sărbătorile fără mama ei în acest an, ținând cont că fosta soție a lui Petre Roman este internată într-un spital privat.

Aceasta ar putea să rămână în clinica privată și de Crăciun, ținând cont că medicii trebuie să îi pună un diagnostic corect și să îi dea tratamentul adecvat.

Am internat-o la un spital privat. Nu i-au pus încă diagnosticul. Miercuri (15 decembrie) o să se hotărască ce fac cu ea. I-au găsit ceva suspect la tomograf!”, a spus Oana Roman, pentru Click! .

Oana Roman a observat că picioarele mamei sale erau foarte umflate, așa că s-a decis să o ducă de urgență la spital. Partenera lui Marius Elisei a mărturisit că nu a mai vrut ca vizita la medic să fie amânată.

„Din păcate, în loc de coafor mergem la spital. Nu cred că e nimic grav, dar trebuie să facă mama un consult mai amănunit! Doamne ajută.

Am ajuns la spital, la camera de gardă (…) Mama are picioarele foarte umflate, îi făcusem programare pentru luni, dar azi mi s-a părut că e și mai rău, așa că am decis să nu mai așteptăm și să venim direct azi.

Mi se pare că e atât de fragilă și nu știu ce să fac să îi fie bine. Mă cuprinde o mare disperare.”, a anunțat Oana Roman pe conturile sale de pe rețelele de socializare.