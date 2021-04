Clipe cumplite pentru Mihai Albu. A apelat de urgență la poliție: ”Am făcut plângere penală”

Clipe grele pentru Mihai Albu! Cunoscutul designer de pantofi are probleme financiare. Acesta a apelat la Poliție pentru a-și face dreptate într-un caz în care s-au regăsit mai mulți oameni de-a lungul timpului.

Cunoscutul designer de încălțăminte are probleme financiare. Concret, soarele nu a venit deloc pe strada lui când a venit vorba despre firma sa. Vânzările s-au prăbușit brusc în ultimul an, chiar de la debutul pandemiei de coronavirus.

Vedeta a mai subliniat că abia dacă mai există clienți care să le deschidă ușa atelierului. Din păcate, ghinionul acestuia nu s-a oprit aici, pentru că atunci când a dorit să încerce ceva nou și să își cumpere online un domeniu pentru site-ul pe care îl deține a dat de o firmă-fantomă.

Cel din urmă a anunțat Poliția, iar oamenii legii investighează acum cazul. Se pare că ar fi vorba despre o grupare bine pusă la punct: ”Am vrut să-mi cumpăr online un domeniu pentru site-ul meu, dar am plătit unei firme-fantomă. Pare a fi o grupare bine pusă la punct, din străinătate, Poliția investighează cazul, am făcut plângere penală.”

Fostul soț al Iuliei Albu susține că duce dorul vremurilor în care lucrurile mergeau ca unse chiar și când venea vorba despre export. Cu toate astea, a fost nevoit să se adapteze la situația actuală și să scoată la vânzare o linite de încălțăminte așa cum nu e obișnuit.

Fanii acestuia știu că bărbatul abordează mult zonele rafinate, extreme, deosebite, iar acum a trebuit să se muleze timpurilor și să dea pe piață o linie de îmcălțăminte potrivită pentru plimbări sau cumpărături. ”Erau vremuri când atelierul meu era plin, era o cerere foarte mare. Acum, mai nimeni nu-mi deschide ușa atelierului!”, a detaliat acesta.

„Am plătit prin Internet, cu cardul, părea totul în regulă, însă contabilul firmei mele m-a anunțat că suma de 1.700 de lei s-a dus către o firmă-fantomă, care nu există, și nu pot justifica banii, din punct de vedere legal. Am luat legătura cu Poliția, investighează cazul, este o fraudă cibernetică, am făcut plângere penală, sunt foarte mulți păgubiți, este vorba despre o grupare bine pusă la punct. Este o firmă din străinătate, dar care se substituie unei firme românești. Sper să-mi recuperez banii. Hoții aștia nu se lasă, au mai avut încercări de a mă prădui! Am transmis e-mai-ul celor de la bancă, în speranța că vor depune plângere la organele abilitate în a descoperi escrocii. Nu am mai completat cu datele cerute, ca data trecută. Aveți grija cu toții . Am sunat la bancă, le-am trimis mail-ul și mi-au blocat cardul imediat. S-a adeverit că era o tentativă de fraudă”

Mihai Albu (Sura: impact.ro)