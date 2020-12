Cleopatra Stratan și Edward Sanda, primele declarații despre copil: ”O să vină și Cleduțul”

După cererea în căsătorie care a topit inimile fanilor, Cleopatra Stratan și Edward Sanda fac primele declarații despre copil. Toată lumea aştepta aceste mărturisiri din partea celor doi cântăreţi.

În urmă cu două luni, admiratorii celor doi tineri talentaţi erau extrem de încântaţi de logodna anunţată de aceştia pe conturile lor de Instagram. Acum, Cleopatra Stratan și Edward Sanda fac primele declarații despre copil. Se pare că artiştii au planuri să îşi mărească familia şi se gândesc serios la momentul în care vor deveni părinţi.

Fiica lui Pavel Stratan a fost cerută în căsătorie chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. Aşa cum era de aşteptat, Cleopatra a spus “Da”, iar după petrecerea de zile mari, aceştia au şi început pregătirile pentru nuntă. Nu se grăbesc însă, pentru că momentan, tânăra trebuie să termine liceul iar apoi să se mute în Bucureşti.

Se pare că cei doi îşi caută deja o locuinţă în care să se mute împreună. Cât despre copilul despre care toată lumea vorbeşte, Edward a răspuns cât se poate de sincer.

Cu multe emoţii şi după căutări îndelungi a inelului perfect, Edward Sanda şi-a cerut iubita în căsătorie, iar momentul nici că putea fi mai frumos. Cântăreţul a recunoscut că s-a bazat pe ajutorul mamei sale pentru alegerea bijuteriei atât de speciale pentru Cleopatra Stratan.

“Inelul este unul dintre cadourile pe care i le-am oferit. Sincer, nu a fost ușor să-l găsesc pe cel ideal. Și eu sunt surprins de mine. Recunosc, mama mea a fost complice, ea m-a ajutat. A fost foarte greu. Am stat o zi întreagă să caut inelul, ba mai mult, se întâmpla să intru de cinci-șase ori în același magazin că tot aveam idei, mă răzgândeam.

Când l-am văzut pe cel pe care îl are acum pe deget am zis că acesta este. Nu am știut nicio măsură și sincer am avut emoții pentru că nu știam dacă o să-i vină sau nu. Dar i se potrivește”, a povestit artistul.