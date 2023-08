Claudia Pavel, apariție de senzație în costum de baie. Cântăreața și-a etalat trupul perfect pe plajă

Claudia Pavel, apariție răvășitoare la mare. Artista a renunțat la inhibiții și a îmbrăcat cel mai provocator costum de baie din garderoba ei. Cântăreața arată în mare fel și nu ezită să își bucure fanii cu trupul ei sculptat, publicând fotografii interesante ori de câte ori are ocazia.

Cum arată Claudia Pavel în costum de baie

Claudia Pavel este una dintre cele mai iubite artiste din România. După destrămarea trupei Candy, s-a axat pe o carieră solo și a prins foarte bine la public. Se bucură de mare succes și este apreciată și pentru felul în care arată.

Are mare grijă de corpul eu și are o siluetă de invidiat, pe care o afișează ori de câte ori are ocazia. Se laudă cu trupul ei și știe să îl pună în valoare, iar atunci când merge la plajă, atrage toate privirile.

Fosta componentă a trupei Candy a pozat provocator în costum de baie și a urcat imaginile în mediul virtual. A făcut furori pe Internet, iar fanii au avut ocazia să îi admire din plin formele perfecte și corpul tonifiat.

Cum a slăbit Claudia Pavel

Claudia Pavel a fost mereu apreciată pentru felul în care arată, pentru formele ei voluptoase, dar a mai avut și probleme de greutate. Ajunsese să fie întrebată de cei din jur dacă este însărcinată și atunci a decis să ia măsuri.

„Toată lumea mă întreba dacă sunt gravidă. Acum îmi vine să râd, dar atunci plângeam de ciudă. Când am decis să slăbesc, m-am adresat unui nutriţionist”, a spus Claudia Pavel.

Claudia Pavel a renunța complet la carne, mai ales pentru că este o mare iubitoare de animale. Face mult sport și are foarte mare grijă la ce mănâncă. Are o dietă bazată pe fructe, legume, multe cereale și pește slab, toate ajutând-o să aibă o siluetă de invidiat.

“Mănânc pește, somon, ton. Dimineața îmi place să mănânc cereale, în care îmi pun eu tot felul de semnințe de in, afine, banane, semințe de chia, ori îmi fac un smoothie. Din când în când dacă mă scol cu pofte grave, voi mânca o omletă, pentru că ador ouăle. Cam asta, salată pește, cereale. Dacă îmi e poftă de ceva dulce, intru într-un magazin „Raw’ și iau de acolo ceva care nu îngrașă,” a declarat Claudia Pavel.

Evită dulciurile și alimentele care îi fac rău. Are un stil de viață activ și încearcă să nu exagereze cu nimic.