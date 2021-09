Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, surprinși în ipostaze tandre. Ce se întâmplă între cei doi, artista a rupt tăcerea EXCLUSIV

Întâlnirea tandră care a avut loc deunăzi, într-o benzinări din Capitală, când Gabi Bădălău a fost surprins sărutând-o și îmbrățișând-o pe Claudia Pătrășcanu, mama copiilor săi, cu care se află în divorț, nu a schimbat cu nimic lucrurile dintre cei doi încă actuali soți.

Dimpotrivă. Artista exclude să mai formeze un cuplu cu Bădălău și mărturisește că nu-și dorește niciun partaj, că nu vrea nimic din impresionanta avere a acestuia, nici măcar pensie alimentară.

„Îl consider doar tatăl copiilor mei pentru care mă rog și pentru care uneori am milă pentru ceea ce trăiește. Încerc să-l ajut atunci când îmi cere ajutorul, sfatul, și îi doresc tot binele din lume, chiar dacă el nu mi-l dorește așa cum pare.

În instanță dă cu noi de pământ, iar in realitate se contrazice singur și are temeri față de multe persoane de a trăi exact așa cum dorește. Atunci când intră în sala de judecată, Gabi se transormă, nu mai ține cont de absolut nimic, nici măcar de copii.

Îmi doresc ca bunul Dumnezeu să-l ducă pe drumul cel bun și mai consider că are nevoie de ajutor. Mie mi l-a cerut și am încercat acest lucru pentru copiii noștri.

Îmi doresc doar liniște și pace pentru copiii noștri, să rămânem părinți pentru copiii noștri, să mi se acorde un divorț deși nu se vrea, motivul îl știm noi.”, a declarat artista pentru redacția Playtech-Impact.