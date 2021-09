Claudia Pătrășcanu, lovitură nouă din partea lui Gabi Bădălău. Își strigă durerea pe Facebook

Toată lumea credea că Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu au îngropat securea războiului, dar iată că artista nu a mai putut suporta și i-a adus acuzații grave afaceristului! Cei doi păreau să se înțeleagă mai bine, dar ultima întâlnire de la tribunal i-a îndepărtat.

Claudia Pătrășcanu a ieșit la atac! Vedeta și Gabi Bădălău au avut o relație frumoasă, dar cei doi se află în război încă de când au decis să divorțeze, în joc fiind custodia copiilor pe care îi au împreună. De această dată, artista tună și fulgeră după tot ce s-a întâmplat la tribunal.

Vedeta și afaceristul au fost surprinși în ultima perioadă împreună, alături de micuții lor. Mulți credeau că ei au ajuns la un numitor comun atunci când vine vorba despre custodia copiilor, dar nici vorbă de așa ceva! Ultima întâlnire de la tribunal i-a făcut să ajungă, din nou, la certuri.

Gabi Bădălău a propus ca un psiholog adus de el să le facă o evaluare micuților, ținând cont că fiul lui cel mare, Gabriel, a refuzat în mod constant să petreacă timp cu tatăl lui și să vină la București. Instanța a acceptat acest lucru, dar Claudia Pătrășcanu nu se lasă și îi aduce acuzații dure bărbatului.

Vedeta a decis să își strice suferința pe Facebook, explicând că ar fi fost amenințată, ba chiar că avocații ce o apără în procesul cu Gabi Bădălău ar fi fost cumpărați. De asemenea, ea a contestat moralitatea psihologului propus de fostul ei soț, explicând că nu o să accepte ca micuții ei să fie evaluați.

”Pot să renunț la orice, dar niciodată la copiii mei! Nu voi accepta să fie supuși umilințelor vreodată de nimeni, sub pretextul că s-a avut acordul meu!

Am fost amenințată, mi s-au cumparat avocații, mi s-a spus că nu am nicio șansă, căci mă lupt cu o familie influentă și totuși, încă am speranța că cererea aceasta se va judeca drept și poate lucrurile se vor încheia aici.

Această doamnă din imagine a fost acceptată ca și psiholog pentru copiii mei, propusă de tatăl copiilor mei. Oare cum pot instituțiile din țara noastră să accepte ca niște minori să fie supuși consultațiilor cu astfel de psihologi?!

Ce calitate poate avea aceasta doamnă psiholog care nici nu știe să scrie, care demonstrează prin fotografii gesturile obscene sau care râde de artiștii țării noastre?!”, a scris Claudia Pătrășcanu, pe Facebook.