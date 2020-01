Claudia Pătrășcanu, detalii despre divorțul de Gabi Bădălău. Ce i-a făcut tatăl copiilor ei, în ultimele luni

Claudia Pătrășcanu vine cu detalii din ultimele luni din căsnicia sa. Ce i-a făcut Gabi Bădălău acesteia la finele mariajului lor? Cântăreața a mărturisit tot!

Claudia Pătrășcanu a venit cu detalii despre divorțul de Gabi Bădălău. Deși a susținut inițial că nu va dezvălui prea multe despre viața sa de familie, acum le vine în ajutor femeilor care se află în aceeași situție cu a sa și le încurajează să nu se teamă să spună rrealitatea. Claudia a ales în cele din urmă să dea cărțile pe față și să vorbească despre perioada grea pe care a trăit-o în ultimul timp în căsnicie, perioadă în care neînțelegerile din cuplu dominau peisajul.

Cunoscuta cântăreață a declarat că nu dorește averi și nici penii alimentare mari din partea fostului soț. Conform spuselor artistei, Bădălău nu și-a vizitat prea des copiii și nu a avut un interes deosebit în ceea ce-i privește. De asemenea, nu le poate oferi o pensie alimentară mare, pentru că primește un salariu minim pe economie. În acest context, Claudia a mărturisit că muncește mult mai mult decât înainte, tocmai pentru ca micuții să beneficieze de tot ce au nevoie.

„N-am ajuns nici măcar la primul termen dat de către instanţă pentru divorţ. Din fericire, nu am aşteptări nici de la soţul meu, nici de la instanţă! Ce aşteptări aş putea să am dintr-un salariu minim pe economie al soţului meu??? Mi-am demarat singură proiectele pentru traiul şi binele nostru. Îmi iubesc copiii cel mai mult pe lumea asta şi tot ce fac, voi face pentru ei şi pentru confortul lor, să le fie cel mai bine!!!! După ce am fost daţi afară din casă, tatăl copiilor mei nu a avut niciodată restricţii să-i viziteze la domiciliul meu din Agigea, doar că i-a vizitat când a avut timp şi dispoziţie, că era drumul lung pentru el. Copiii mei primesc drept pensie alimentară atât cât revine dintr-un salariu minim pe economie al tatălui lor”

Claudia Pătrășcanu (Sursa: okmagazine.ro)