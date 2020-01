Claudia de la Survivor România, poveste dramatică. Ce a trăit concurenta de la Kanal D în “Orfelinatul Groazei”

Survivor România, show difuzat la Kanal D, pune față în față 20 de concurenți care se vor lupta în Republica Dominicană pentru a-și depăși limitele și a demonstra că pot fi “supraviețuitori”. Cei 20 de concurenți de la Survivor România vor trăi ca niste naufragiați pe o insulă pustie și vor încerca să reziste cât mai mult într-un mediu ostil, departe de confortul de acasă, cu care sunt obișnuiți. Survivor România, reality-ul revoluționar difuzat de Kanal D, a început în data de 18 ianuarie. Survivor România va fi difuzat timp de 4 zile consecutiv: sâmbătă, duminică, luni și marți, de la ora 20:00.

Claudia Rostaș este una din participantele la ”Survivor România”, și face parte din echipa Războinicilor. După cum declară chiar ea, este o fire ambițioasă, empatică, retrasă, dar și o adevărată luptătoare care a fost supusă, de-a lungul timpului, la adevărate teste dramatice ale vieții.

Din păcate, ca în cazul multor copii, a fost abandonată la naștere de părinți. Claudia Rostaș a ajuns în grija Statului, în instituția care își căpătase denumirea de „Orfelinatul Groazei” de la Beclean, unde fiecare zi era o adevărată luptă pentru supraviețuire.

”De multe ori am răbdat de foame pentru că rămâneam fără mâncare. Am luat multă bătaie când eram mică. Părinții mei m-au chinuit. Îmi amintesc că aveam 10 ani, m-au luat acasă de sărbători, deși nu-mi doream. M-au bătut până am rămas fără suflare, pentru că nu înțelegeau de ce iubesc orfelinatul și nu pe ei. M-au dus înapoi și am spus tuturor că am căzut și așa am căpătat semnele.”, a povestit înainte de a pleca în Dominicană, Claudia Rostaş.