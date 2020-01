Survivor România Live Stream Online pe Kanal D – Ediția de luni, 27 ianuarie

Survivor România, show difuzat la Kanal D, pune față în față 20 de concurenți care se vor lupta în Republica Dominicană pentru a-și depăși limitele și a demonstra că pot fi “supraviețuitori”. Cei 20 de concurenți de la Survivor România vor trăi ca niste naufragiați pe o insulă pustie și vor încerca să reziste cât mai mult într-un mediu ostil, departe de confortul de acasă, cu care sunt obișnuiți. Survivor România, reality-ul revoluționar difuzat de Kanal D, a început în data de 18 ianuarie. Survivor România va fi difuzat timp de 4 zile consecutiv: sâmbătă, duminică, luni și marți, de la ora 20:00.

Cristina Șișcanu s-a întors în România, după eliminarea de la Survivor! Ea a fost așteptată la aeroport de către soțul ei, Mădălin Ionescu și fiica lor, Petra. Cristina Șișcanu a fost foarte fericită să îi revadă pe cei dragi după plecarea din Dominicană.

“A fost o experineță interesantă, foarte intensă. Într-adevăr pe traseu nu m-am descurcat la nivelul la care trebuia să mă descurc. Din păcate nu am reușit să adun puncte. Eu sper că vor reuși să devină din ce în ce mai buni. Mă bucur că am găsit oameni cu care am reușit să leg prietenii și sper că vor ține și după show-ul «Survivor». Am un amalgam de emoții, i-am îndrăgit foarte mult, înainte nu-i cunoșteam pe majoritatea, dar ne-am împrietenit. Trebuie să ne despărțim, asta e viața”, a reacționat Cristina Șișcanu în cadrul ceremoniei de eliminare de la “Survivor România”.