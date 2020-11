Clasamentul adevărului în 2020. Ce surpriză, Simona Halep nu mai e pe locul 2

Veste tristă pentru fani. Simona Halep nu mai e pe locul 2, conform unui clasament realizat de americani pentru anul 2020. Cine i-a luat locul jucătoarei românce de tenis?!

Conform Tennis Abstract, clasamentul „ELO”, realizat de americani, o situează pe Simona Halep abia pe locul al treilea, şi nu pe 2, aşa cum arată cel oficial – WTA. Pentru realizarea topului, se ţine cont de valoare jucătoarelor întâlnite şi nu de turneul la care participă sau de faza competiţională.

Pe locul întâi se află, Ash Barty, în timp ce locul secund este ocupat de Naomi Osaka.

Cum arată clasamentul Elo:

Ashleigh Barty 2141.0

Naomi Osaka 2140.5

Simona Halep 2124.5

Aryna Sabalenka 2047.4

Petra Kvitova 2043.7

Karolina Pliskova 2011.4

Sofia Kenin 2008.7

Kiki Bertens 1999.3

Elina Svitolina 1987.4

Elise Mertens 1987.3.

Cum arată clasamentul oficial WTA:

Ashleigh Barty 8.717p

Simona Halep 7.255p

Naomi Osaka 5.780p

Sofia Kenin 5.760p

Elina Svitolina 5.260p

Karolina Pliskova 5.205p

Bianca Andreescu 4.555p

Petra Kvitova 4.516p

Kiki Bertens 4.505p

Aryna Sabalenka 4.220p.

Simona Halep este în top 10 WTA încă din februarie 2014, fiind astfel cea mai constantă jucătoare din tenisul feminin actual. Cu 22 de turnee câştigate şi două titlul de Grand Şlam, sportiva româncă a reuşit performanţe şi în 2020, în plină pandemie de coronavirus. A câştigat trei turnee: Dubai, Roma şi Praga.

Ion Țiriac, președintele Federației Române de Tenis, a vorbit despre ceea ce crede că se va întâmpla cu tenisul romanesc după retragerea Simonei Halep. Din păcate, fostul mare sportive nu vede un viitor strălucit pentru sportul alb.

“Tare rău mi-ar părea să dispară tenisul, aşa cum s-a întâmplat cu gimnastică. Noi am avut noroc cu această Halep, care a apărut nimeni nu ştie de unde, în afară de familie, care a făcut sacrificii să o aducă în această poziţie. Toate celelalte ţări din apropiere, că e Cehia, că e Polonia, că e Ungaria, bagă bani în infrastructură.

În plus, la noi nu mai există specialişti. Nici acele şcoli primare pentru sport, ca să faci un specialist. Noi am ajuns acum să căutăm antrenor de gimnastică în străinătate. Atâta timp cât trăieşti cu un sport care are buget de 0,00…nu văd niciun fel de lumină la capătul tunelului”, a declarat Ion Țiriac.