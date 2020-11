Care va fi primul turneu pentru Simona Halep în 2020, înainte de Australian Open! Anunţul care clarifică programul româncei

Simona Halep s-a vindecat de coronavirus şi a reluat pregătirea pentru noul sezon. Nu are foarte mult timp la dispoziţie pentru a ajunge la cea mai bună formă. Organizatorii turneelor din Australia au anunţat că intenţionează să cheme jucătorii încă din luna decembrie. Se va crea o bulă securizată, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de coronavirus. Toţi cei implicaţi vor avea traseu clar, doar la hotel şi la terenul de joc şi antrenament. Spre deosebire de anul trecut, când se organizau turnee în mai multe oraşe din Australia, anul acesta totul va fi organizat la Melbourne.

Simona Halep, chemată în Australia încă din luna decembrie. Nu mai poate fi alături de familie de Sărbători

Astfel, turneul de la Adelaide, la care a participat şi Simona Halep în urmă cu un an, va fi mutat tot în complexul de la Melbourne. Ceva asemănător cu modul în care a fost organizat circuitul din America. Western&Southern Open a fost mutat de la Cincinnati la New York, chiar înainte de US Open. Momentan nu s-a stabilit nicio dată la care se va relua sezonul, dar lucrurile încep să se clarifice.

Cum Australian Open 2021 este programat să ia startul pe 18 ianuarie, este de aşteptat ca sezonul să se reia cu o săptămână înainte. Pe 11 ianuarie, cu un turneu de categorie Premier, tot la Melbourne. O competiţie la care cu siguranţă va fi prezentă şi Simona Halep, pentru a ajunge la cea mai bună formă şi pentru a intra în ritmul de concurs.

Craig Tiley, directorul turneului de la Australian Open, a anunţat măsurile care vor fi luate în lupta cu pandemia de coronavirus. Se doreşte ca jucătorii să vină cu minimum două săptămâni mai devreme, astfel că Simona Halep ar fi nevoită să meargă în Australia din luna decembrie.