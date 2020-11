Clarvăzătoarea din România care face previziuni pesimiste: ”Pandemia va dura 3 ani, dar problemele vor continua până în 2033”

Carmen Harra, fostă solistă a trupei Trio Expres și celebră pentru previziunile ei, devenite realitate, susține, într-un interviu pentru impact.ro, că pandemia de coronavirus este doar începutul unor ani dificili pentru omenire.

Previziunile pesimiste ale clarvăzătoarei românce. Detalii și mesajul șocant al aesteia

Este stabilită de peste 30 de ani în SUA, iar la ultima ei vizită în România, din septembrie 2019, a anunțat ”un șoc planetar cumplit”, pentru 2020. ”Nu va fi un război clasic, cu bombe și tancuri, însă va fi ceva care va zgudui omenirea din temelii și care va schimba lumea pentru totdeauna. Băncile se vor prăbuși și vom avea un nou sistem monetar, iar formele de guvernământ se vor schimba sub presiunea protestelor de stradă. Văd că vom avea foarte mulți morți”, a spus atunci Carmen Harra. La câteva luni de la predicția lui Carmen Harra, coronavirusul a devenit o problemă mondială, care a cauzat până acum peste 1,2 milioane de morți și a afectat peste 46 de milioane de persoane.

250.000 de persoane infectate în România până la acest moment

Doar în România, numărul celor infectați cu coronavirus se apropie de 250.000 de persoane, dintre care peste 7.000 au decedat. Însă cele mai multe victime ale pandemiei sunt în țara unde locuiește Carmen Harra. SUA au înregistrat aproape 9,5 milioane de cazuri de coronavirus și peste 236.000 de decese. Coronavirusul va trece, însă lumea nu va mai fi niciodată ca înainte de pandemie, este previziunea lui Carmen Harra.

”Pandemia de coronavirus va dura aproximativ trei ani. Aceasta este însă doar începutul unei perioade de 13 ani, până în 2033, când toată omenirea se va confrunta cu probleme majore care vor duce la transformări uriașe și ireversibile în stilul nostru de viață. După coronavirus urmează altceva și mai grav! Viața nu va mai reveni niciodată la ce a fost înainte de pandemie, trebuie să acceptăm asta, dar să fim totuși optimiști”

Carmen Harra

„Mulți au scăpat de coronavirus, dar au rămas cu traume”

Carmen Harra are în rândul cunoștințelor și al clienților cazuri de coronavirus și le recomandă tuturor să fie atenți. ”Acest coronavirus realizăm cu toții că există, într-adevăr, și că pentru unii poate fi mortal. Purtați mască, păstrați distanța, limitați contactele sociale și folosiți dezinfectanți. Până se va găsi o soluție la coronavirus, trebuie să fim extrem de prudenți. Am cunoștințe și clienți care s-au infectat cu coronavirus și au ajuns la spital în stare gravă. Cei mai mulți au scăpat cu viață, însă, din păcate, destui au rămas cu probleme grave de sănătate plus trauma de a vedea moartea cu ochii”.

Viața acesteia în pandemie

Cum s-a schimbat viața lui Carmen Harra după coronavirus Carmen Harra locuiește în Florida, în statul american unde este vară permanent. Chiar dacă locuiește într-o vilă uriașă, cu piscină și grădină cu plante exotice, Carmen Harra a fost afectată de restricțiile impuse de autorități: