Carmen Harra, în costum de baie la 65 de ani. Surprinzător, chiar arată bine

Clarvăzătoarea Carmen Harra are o viață de milioane, precum înfățișarea acesteia în costum de baie. În vârstă de 65 de ani, artista a avut curajul de posta o imagine cu ea la piscină pe rețelele de socializare. Gestul i-a fost aplaudat, astfel că aprecierile și complimentele au curs șiroaie.

Carmen Harra, ipostază surprinzătoare. Clarvăzătoarea a publicat o imagine în costul de baie pe internet

„Am curaj să pun poza de la piscina mea azi, deși am 65 de ani. Mă condamnați ? Generația fără implanturi și falsuri”,a scris Carmen Harra în dreptul fotografiei cu ea în costum de baie, la piscină. Unii au criticat-o pentru că s-a afișat astfel în mediul online, dar cei mai mulți au apreciat îndrăzneala sa, dar și modul în care arată la vârsta ei.

La scurt timp, Carmen Harra și-a explicat alegerea pe pagina ei de socializare: „Lumea s-a îngrășat în pandemie, eu am reușit să slăbesc cât nu putusem într-un an. Am reușit să ajung la greutatea pe care o aveam la douăzeci și ceva de ani, după multă vreme, pentru că mă îngrășasem extraordinar când s-a îmbolnăvit soțul meu, emoțional. Mâncam de supărare și mă îngrășasem enorm! Am avut satisfacția că acum corpul și-a revenit incredibil și mi-am făcut o poză în costum de baie”

Secretul de frumusețe al clarvăzătoarei. Ce tratamente face

Carmen Harra nu s-a sfiit să recunoască faptul că, pentru a se simți bine în pielea ei, trece pragul cabinetului medicului estetician, unde poposește puțin timp. Ea face regulat tratamente pentru regenerarea și întreținerea tenului.

„Are un ten foarte frumos, evident cu câteva riduri, absolut normale la o anumită vârstă. Doamna Harra nu și-a dorit terapii invazive, așa că am ales pentru o primă ședință un tratament cu acid hialuronic, substanță ce se găsește în aproape toate structurile organismului, dar și cu toxină botulinică cunoscută pentru efectul de netezire a ridurilor. La următoarea vizită în România, îi recomand un lifting facial nechirurgical cu fire Aptos. Rezultatul este natural și de durată”, a declarat dr. Daniela Cățănaș pentru Click.

De cealaltă parte, vedeta este încântată de vizitele la medicul estetician, considerând că fiecare vârstă are frumusețea ei. A mărturisit că nu este adepta terapiilor invazive sau a operațiilor estetice, dar tratamentele pe care le face le recomandă tuturor celor care doresc să-și facă unele schimbări minore.