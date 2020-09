Clădirile istorice din România care au fost scoase la vânzare. Costă 5 milioane de euro

Romania Sotheby’s International Realty a scos la vânzare trei clădiri istorice din Cluj-Napoca, respectiv Oradea și Timișoara, ce duc în spte istoria a secole de existență și construite pe actualul teritoriu al României încă din perioada de dinainte de Primul Război Mondial, valorând cinci milioane de euro.

Poarta Vieneză din Cluj-Napoca

Această cetățuie din Cluj a fost construită între anii 1715 și 1737 și are cele mai noi principii ale arhitecturii militare europene ale perioadei, respectiv cea a fortificațiilor în sistem Vauban, concepute de către arhitectul Ludovic al XIV-lea, Sébastien Le Préstre de Vauban. Însă cel mai important promotor al acestor fortificații a fost inginerul militar, de origine italiană, Giovanni Morando Visconti (1652-1717).

Ansamblul cetății este una dintre cele mai importante monumente ale arhitecturii miliatre baroce din Transilvania. Ea este legată de perioada Habsburgică a istoriei Transilvaniei. Iar principalul motiv al construirii acestei fortificații l-a constuit apărarea arterei de circulație de pe Valea Someșului, în luptele antiotomane ale armatei imperiale. Cetatea are și rolul simbolic al consolidării stăpânării austriece asupra orașului Cluj.

A fost folosită de multe ori și ca închisoare, mai ales în perioada Revoluției de la 1848. A fost aici întemnițat și executat la 11 mai 1848 pastorul sas, Stephan Ludwg Roth, unul dintre eroii Revoluției. Această cetățuie a fost clădită cu ziduri sub formă de stea. Porțile dinspre vest și sud au dispărut, iar în prezent au mai rămas doar cele din sud-est și nord. Clădirea are 10 camere, 4 băi și deține un teren de 3.200 mp. Prețul de vânzare este estimat la 1,5 milioane de euro sau peste.

Palatul Gerliczi din Oradea Oradea

El este unul dintre cele mai importante oraşe din nord vestul României și este situat la o distanţă de numai 8 km de graniţa cu Ungaria. A fost construit în anul 1908, după planurile arhitectului Sztarill Ferenc, în stil eclectic, de către familia Gerliczy, primind și denumirea de Palatul Gerliczy. Arhitectul Sztarill Ferenc a fost cel care construit pasajul Vulturul Negru, considerat de unii drept cel mai frumos din România.

Cu toate că este situat în punctul 0 al orașului, în zona istorică, acest palat nu este inclus pe lista monumnetelor istorice. Este situat pe un teren de 1.000 mp, iar amprenta clădirii este de 500 mp, curtea interioară are 500 mp. La nivelele 1 și 2 acum sunt apartamente de mici dimensiuni, iar la parter sunt apartamente și 3 spații comerciale. Subsolul și mansarda nu sunt amenajate. Palatul a fost renovat la exterior în anul 2017, dar interiorul necesită renovare. El poate fi convertit în hotel și restaurant, are 32 de camere și 16 băi, și este la vânzare la prețul de 2 milioane de euro.

Vila interbelică a lui Karoly Fenyves din Timișoara

Născut în anul 1880, Fenyves face parte dintr-un grup de arhitecți de origine maghiară ce au schimbat din temelii arhitectura orașelor din Vestul țării, iar clădirile proiectate și construite de Karoly Fenyves sunt ușor de recunoscut.

De altfel, clădirea a trecut printr-un proces de recondiționare între anii 2006 și 2012. Este structurată pe 4 nivele, D+P+E+M, și are 800 mp construiți, complet finisați și gata de folosire. Terenul pe care se afla clădirea are 448 mp și are o mică gradină englezească, dar și parcare. Astfel, clădirea ar putea fi folosita atât în scop rezidențial, dar și ca destinație comercială. Clădirea are 20 de camere, 6 băi și a fost scoasă la vânzare pentru 1,5 milioane de euro.