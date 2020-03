Cîțu, reacție după ce Lia Olguța Vasilescu l-a jignit public. Ce spune, după umilința îndurată VIDEO

”Știu că sunteți îngrijorați și vreau să vin cu două mesaje importante despre pensii și salarii. De la bun început trebuie să vă aduc aminte că în ultimele 4 luni de zile am fost înjurat, am fost linșat mediatic la televiziunile prietene PSD. Cine erau cei care mă înjurau și cei care mă critică? Olguța, Ciolacu și gașca lor de PSD-iști, dar și unii colegi din partide care ar fi trebuit să fie de partea noastră. A sosit momentul adevărului și se vede că strategia prudențială adoptată la începutul anului a fost una corectă. Am împrumutat bani la timp ca să putem plăti și pensii, salarii, ajutoare sociale sau linii de creditare. Ar trebui să îi întrebați pe ei, cei care înjurau și încă înjură, de unde ar fi plătit astăzi? Ar fi adus bani de acasă?

În calitate de Ministru al Finanțelor am trei mesaje importante:

1. Avem scheme de ajutor pentru toți angajații și linii de creditare pentru toate firmele din România.

2. Pentru cei din sectorul public: plătim toate salariile la timp pentru toți angajații

3. Pentru pensionari: plătim toate pensiile la timp. Nu lăsăm pe nimeni în urmă!”, spune Florin Cîțu.