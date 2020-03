Florin Cîțu, anunț de ultimă oră! Ce se întâmplă cu pensiile și salariile românilor în starea de urgență

Ministrul Finanțelor Publice a făcut un anunț de ultimă oră, prin intermediul căruia a transmis detalii privitoare la pensii. Starea de urgență s-a instalat de curând în România. Ce se întâmplă cu salariile și pensiile?

Potrivit autorităților române, nu există nici un motiv de îngrijorare cu privire la pensii și salarii. Toți banii se vor primi la timp, sau cel puțin, cât se poate de repede. Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, a făcut declarații despre situația din România la momentul de față. ”Nu există nici un fel de problemă”, susține acesta la Realitatea Plus. Totodată, Guvernul va lua în calcul amânarea impozitului pe venit pentru persoanele fizice. Acestea nu sunt însă pentru toată lumea, ci doar acolo unde sunt probleme.

„Nu știu care va fi situația economică mondială, dar eu mă asigur că avem bani să plătim pensii, salarii, drepturi sociale. (…) Am fost precauți și la începutul anului am refinanțat cheltuielile din acest an.

Tot ceea ce are de cheltuit statul, toate facturile vor fi plătite, nu este niciun fel de problemă.”, a spus Florin Cîțu.