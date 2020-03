Florin Cîtu, anunțul pentru toți românii care au credite și afaceri. Scenariile care le-au fost pregătite în plină criză

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, a făcut declarații prin care a explicat românilor măsurile pe care le va lua statul în următoarea perioadă, pentru a putea trece cu bine de criza sanitară instaurată în țară. Ministrul a anunțat măsurile care vor fi luate pentru protecția românilor care au credite, dar și a celor care au afaceri.

Florin Cîtu, anunțul pentru toți românii care au credite și afaceri

Astfel, ministrul susține că România este pregătită să mențină creșterea economică, indiferent de scenariul pe care criza sanitară îl va desfășura, iar companiile vor fi ajutate să treacă cu bine de această criză.

„Avem masurile elaborate si le vom aproba in sedintele de Guvern de saptamana viitoare. Sunt masuri in corelare si coordonare cu sistemul privat si bancar, dar si masuri care au la baza finantare de la Comisia Europeana. E nevoie de un pachet semnificativ care sa fie de cel putin 1% din PIB. Suntem pregatiti de orice scenariu pentru a mentine cresterea economica, a locurilor de munca si a puterii de cumparare a romanilor. O sa ajutam companiile sa treaca peste aceasta perioada de 2-3 luni de zile. Vom amana o perioada plata unor datorii catre buget, cum ar fi contributii, impozite locale”, a declarat Cîțu pentru figi24.ro.

Vești bune vin și pentru românii care au popriri. Ministrul Finanțelor a declarat că aceștia își vor primi salariile întregi, pentru a putea face față crizei sanitare care s-a abătut și peste țara noastră.

”Am facut, de asemenea, solicitare la ANAF, sa terminam cu popririle pe persoana fizica si companii. Am vorbit cu supermarketurile si m-am asigurat ca exista stocuri de produse. Ni se spune ca nu sunt probleme. Avem pachete pentru IMM-uri, le vom anunta saptamana viitoare. Am vorbit vineri cu sistemul bancar, am avut discutii informale. Am cerut sa gaseasca solutii pentru amanarea ratelor timp de 2-3 luni de zile. Sunt convins ca va fi luata si aceasta masura. Nu stiu detalii, dar sper sa fie intinsa pentru cat mai multe persoane. Se va face un program flexibil care sa poata fi evaluat si revazut. Este bine ca sistemul bancar raspunde pozitiv la ce am vorbit vineri si vom veni cu masuri”, a mai spus ministrul.

Florin Cîțu a ținut să precizeze că România nu are probleme financiare în acest moment, iar pensiile, salariile, ajutoarele sociale sunt asigurate.

„Ne-am pregatit pentru mai multe scenarii. Am asigurat finantarea Romaniei. Pensii, salarii, ajutoare sociale, totul este asigurat pentru ca ne-am imprumutat in prima parte a anului, ca acum au crescut dobanzile”, a explicat Citu.

Mai multe bănci din România au anunțat deja măsuri care să vină în ajutorul cetățenilor. Banca Transilvania extinde perioada de graţie a plăţii cardurilor de credite, CEC Bank va suspenda plata ratelor la toate creditele timp de o lună, iar ING a anunțat că discută despre posibile amânări ale ratelor, în funcție de fiecare caz în parte.