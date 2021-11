Adevărul despre scandalul dintre Ciprian Marica și Ilie Năstase. Ce a stabilit fostul fotbalist cu Ion Țiriac

De câteva zile nașul Ciprian Marica și finul Ilie Năstase sunt în plină ceartă și scandal. Motivul este excluderea celebrului Ilie Năstase din fundația cu același nume, care se ocupa de proiectul de la Baza „Voința”. Mărul discordiei este , de fapt, interesul imobiliar de aici, în valoare de 50 de milioane de lei.

„Nu-mi vine să cred ce mi-a făcut Ciprian Marica! Mi-a luat baza Voința, m-a scos din fundație! M-a anunțat acum avocatul! Am și probleme cu inima, am bypass, nu mă simt prea bine… L-a băgat pe taică-său în Fundația mea, imediat ce m-a scos pe mine! Și pe unchiul lui l-a introdus, nu-mi vine să cred. Nu am ce să discut cu el, o să discute avocatul.

Stau cu soția mea și nu ne vine să credem ce se întâmplă. El (n.red. – Ciprian Marica) nu are cum să fie nașul meu pentru că el nu e căsătorit! Incredibilă lovitură. O să mă duc la poliție, la procuratură, unde va fi nevoie. Eu am vrut să fac lucruri bune și acum am fost izgonit. M-a pus să semnezi niște procuri,niște acte și m-a păcălit” a mărturisit Ilie Năstase în exclusivitate pentru ProSport.