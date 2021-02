Lui Ciprian Marica i-a ieșit porumbelul pe gură, chiar în timpul unei emisiuni TV. Cuprins de momentul povestirii sale, fotbalistul a uitat că este în direct și a scăpat o înjurătură. Ce au putut asculta telespectatorii prezenți în fața micilor ecrane?

Ciprian Marica, înjuratură în direct la televizor

Celebrul Marica face ce face și ajunge frecvent în atenția presei. Nu doar pentru calitățile sale de sportiv, ci și pentru unele dintre acțiunile pe care le comite. Recent, prezent la o emisiune difuzată la Digisport, carismaticul fotbalist a povestit despre o întâmplare ce a avut loc în copilăria sa. La vremea respectivă era copil de mingi la Dinamo, după cum declara chiar el.

Sportivul a povestit cum trăia la intensitate maximă toate meciurile echipei sale favorite, chiar dacă la acel moment participa doar de pe margine. Cuprins de amintirile pe care le împărtășea, Marica parcă a trăit din nou momentele acelea. Și-a amintit cum Stelistul Militaru a vrut să facă schimb de ghete cu el. Încălțările lui erau noi, iar Marica nici nu a vrut sa audă de un astfel de schimb. Mai ales că era vorba despre un rival al echipei sale de suflet.

„Am fost copil de mingi la cateva derby-uri. Îmi amintesc de o fază cu Militaru. Îmi luase tata o pereche de ghete și Militaru se încălzea. Îmi zice: „Puștiule, nu vrei să facem schimb de ghete”. Aveam ghete noi, nu i le-am dat. Eram dinamovist, eram acolo. ‘Ia uite, mă, îmi cere ăsta de la Dinamo ghetele… în p***a mă-sii!’ Cei de la Dinamo au ramas acolo, din păcate rivalii nu sunt la fel de organizați”, a spus Marica la Digisport.

Marica:”Copilul de atunci a vorbit cu voce tare”

Ulterior, fostul atacant și-a cerut iertare pentru vorbele pe care le-a folosit în direct la emisiunea TV.

„Copilul de atunci a gândit cu voce tare”, s-a justificat Ciprian Marica.

Ciprian Marica a jucat atât la Dinamo, cât și la FCSB, de unde s-a și retras din fotbal, la vârsta de 31 de ani, din cauza unor accidentări.

În urmă cu aproximativ un an de zile, fotbalistul ținea prima pagină a tuturor publicațiilor din România, după ce ar fi fost prins cu amanta într-o cameră de hotel. Imaginile cu sportivul, acoperit doar cu un prosop, au fost făcute publice chiar de soțul femeii cu care Marica a avut o aventură.

Cu toate acestea, Ciprian Marica are o relație de câțiva ani cu Ioana Marcu, împreună cu care are și doi copii. Se pare că frumoasa lui parteneră l-a iertat după acel incident nefericit. Ciprian Marica și Ioana Marcu sunt părinții spirituali ai lui Ilie și Ioana Năstase. Aceștia din urmă și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, în urmă cu un an.