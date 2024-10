Ciocoliva românească detronează ciocolata Dubai. Cum se prepară desertul care face furori în Transilvania

În ultimele luni, România a fost recent cuprinsă de o adevărată febră culinară, datorată popularității crescute a unui delicios preparat, ciocolata Dubai, un desert exotic care a devenit rapid un hit pe rețelele de socializare. Dar, pentru a nu rămâne mai prejos, românii au decis că este momentul să arate de ce sunt în stare. așa a apărut ciocoliva românească care detronează ciocolata Dubai. Citește mai departe și află cum se prepară desertul care face furori.

Creată de Sarah Hamouda în timpul sarcinii, ciocolata Dubai este un amestec de ingrediente rafinate, incluzând cataif, fistic și ciocolată de calitate.

Vânzările au explodat, iar clienții formează cozi lungi în fața patiseriilor care o oferă, aceasta fiind disponibilă la prețuri variind între 25 și 170 de lei, în funcție de porție și tipul de desert​.

Comercianții spun că nu mai fac față comenzilor, ceea ce a dus și la creșterea prețurilor de vânzare a acestui produs delicios, ciocolata Dubai:

Dar, așa cum spuneam la început, a apărut și concurența acestei ciocolate, noul preparat românesc fiind denumit ciocoliva, concurentul direct al deja celebrei ciocolate Dubai.

Inovația culinară este inspirată de tradițiile din Transilvania, și după cum îi spune și numele, este un amestec între ciocolata delicioasă și tradiționala colivă, făcută de români la parastase sau înmormântări.

Așa cum este ea descrisă, ciocoliva este un amestec între nuci crocante, tradiționala colivă și, ingredientul nelipsit, ciocolata. Numai că, deși ai crede că este făcută în România, ideea le-a aparținut unor români stabiliți de ceva vreme în celebrul oraș scoțian Glasgow:

„România, here we go! Ne întoarcem acasă cu Ciocoliva noastră! (…) Hai să facem un nou trend în lume și să cucerim mapamondul cu cel mai tare desert al românilor! Vă mulțumim enorm pentru suportul acordat și vă iubim din toată inima.

Haide să facem din Ciocoliva un nou trend în lume cu unul dintre cele mai bune dulciuri ale României. Vă mulțumim tuturor pentru susținere și vă iubim atât de mult”, au transmis cei doi pe Facebook.