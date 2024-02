Cine va lua 2.000 de lei în plus la pensie. Se va întâmpla după majorare

Noua lege a pensiilor a fost deja publicată în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că din acest an pensiile vor fi calculate pe baza acesteia, precum și a normelor prezente în lege. Așa se face că, din acest an, spune ministrul Muncii, vorbim de majorări substanțiale pentru pensionari. În aceeași măsură, au apărut și explicațiile cu privire la cine va lua 2.000 de lei în plus la pensie, după majorările anunțate de guvern.

A intrat în vigoare noua lege a pensiilor, publicată în Monitorul Oficial

După ani de zile în care subiectul legea pensiilor a dus la polemici și șantaje politice, în 6 decembrie 2023 Parlamentul vota noul act legislativ, la aproape 25 de ani dela introducerea primei legislații în domeniu. Tot atunci, PSD și PNL, de comun acord, anunțau că de la 1 ianuarie 2024 se vor lua în calcul noi majorări a pensiilor, dar pe baza noilor norme de calcul regăsite în legea votată în decembrie, dar se aștepta publicarea normelor cadru și a documentului legislativ în Monitorul Oficial.

Conform acesteia, care se aplică de la 1 ianuarie, modul de calcul al pensiilor se schimbă radical, și se aduce în discuție sistemul de puncte lunare. Așa cum anunța și preşedintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, sunt „un procent destul de mare de dosare deja finalizate şi sperăm ca în cel mai scurt timp posibil să finalizăm acest proces de evaluare pentru a merge mai departe.”

„În paralel colegii lucrează să finalizeze acest proces de evaluare. După aceea, colegii de la firma care asigura mentenanța sistemului informatic integrat al Casei Naționale de Pensii vor realiza acest soft astfel încât, așa cum ne propunem cu toții, în luna septembrie toți pensionarii, aproximativ 5 milioane de pensionari să primească deja pensiile recalculate după noua formula de calcul prevazuta în legea 360/2023″, a mai spus preşedintele Casei de Pensii, Daniel Baciu.

Prima majorare de 13,8%. Normele de calcul

Așa cum precizam, în această primă parte a anului, în baza noi legi a pensiilor, Marcel Ciolacu și ministrul Muncii anunțau o primă majorare a pensiilor cu cel puțin 13,8%. Acestei noi majorări se vor calcula în baza noilor norme cadru, iar punctul de epensie a ajuns deja la 2.032 de lei. Asta însemană că un român ar putea primi 2.000 de lei în plus la pensie.

Ministrul Muncii publica recent și care va fi noua formulă de calcul a pensiilor, după cum urmează:

VPR x NTP

unde VPR reprezintă valoarea punctului de referință, și care este la acest moment 81 de lei, iar NTP reprezintă număr total de puncte acumulate de pensionar, ceea ce este compus din suma totală a următoarelor elemente:

puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte perioade asimilate si necontributive

unde punctele necontributive sunt reprezentate în cuantumul a 0,25 puncte pe fiecare an, din perioada în care un român a fost în armată, șomaj, facultate, neavând contribuții semnificative la fondul de pensii. Mai trebuie explicat faătul că punctele de contributivitate reprezintă anii de contribuții la sistemul public de pensii, și are atribuit 1 punct/an.

Cine va lua 2.000 de lei în plus la pensie

În baza acestei formule de calcul, s-a explicat și cine va lua 2.000 de lei în plus la pensie. Astfel că, plecând de la o pensie actuală de 1.950 de lei, în funcție de elementele enunțate mai sus, pensia în cauză ar putea ajunge la prima majorare până la 4.000 de lei, dar numai în anumite condiții:

„Lucrurile stau bine pe contributivitate în acest caz, dar pensionarul va câştiga bine la majorare şi din anii de muncă, aşa-zisa zonă de stabilitate. Omul acesta are 45 de ani de muncă. Cei cinci ani de lucru în condiţii grele au fost luaţi în seamă la punctaj. La cele 38,5 puncte de stabilitate, se mai adaugă aproximativ încă 15 puncte de stabilitate, pentru că a lucrat 45 de ani, şi obţinem 53,5 puncte. Acest punctaj înmulţit cu 81, VPR, înseamnă 4.333 de lei, deci se dublează”, a explicat prof. Anton Hadăr, șeful sindicatului care se ocupă de învățământul universitar, conform Antena 3 CNN.

Mai trebuie menționat faptul că va exista și o a doua majorare, dar din septembrie a.c., tot în baza noii formule de calcul.