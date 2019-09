Cine transmite la TV meciul Bianca Andreescu – Serena Williams, în finala de la US Open

Bianca Andreescu – Serena Williams este finala de la US Open 2019. Meciul se joacă sâmbătă, 7 septembrie 2019 și este transmis în direct de postul de televiziune Eurosport. Câștigătoarea trofeului va primi un cec în valoare de 3.850.000 de dolari.

Eurosport transmite meciul Bianca Andreescu – Serena Williams, finala de la US Open

Bianca Andreescu s-a calificat în finala US Open la debutul la turneul de la New York, după ce a trecut în semifinale de Belinda Bencic cu scorul de 7-6, 7-5. Pentru prezența în ultimul act al competiției, unde va juca împotriva Serenei Williams, sportiva canadiană de origine română și-a asigurat un cec în valoare de 1,9 milioane de dolari.

„Sunt în stare de şoc acum. Nu am vrut să intru în setul trei, am jucat atât de multe meciuri de trei seturi încât nu mai voiam încă unul. Am tot ratat reverul în meciul de astăzi, aşa că acele reuşite din final m-au scos. Bine că le-am reuşit măcar pe acelea. Nu mă întrebaţi ce înseamnă calificarea în finală pentru că nu ştiu. Dacă cineva mi-ar fi spus în urmă cu un an că voi ajunge aici, în finală, anul acesta, i-aş fi spus că e nebun”, a declarat Bianca după ce s-a calificat în finala US Open.

Adversara Biancăi din finală, Serena Williams, a obținut calificarea prin victoria în fața Elinei Svitolina cu 6-3, 6-1. „Mă simt foarte bine. Să joc încă o finală de Grand Slam este o nebunie. Dar nici nu mă așteptam la mai puțin”, a fost prima reacție a jucătoarei din SUA după victoria din semifinale.

Cele două sportive s-au întâlnit o singură dată până în prezent, în finala Rogers Cup din acest an, când Serena Williams a abandonat la scorul de 3-1 în primul set pentru Andreescu. Meciul Bianca Andreescu – Serena Williams se joacă sâmbătă, 7 septembrie 2019, de la ora 23:00 și este transmis de Eurosport.